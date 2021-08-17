Kia знімає з виробництва свій найшвидший седан

Причина припинення випуску моделі Stinger банальна — мінімальний попит. Ситуацію не врятував навіть нещодавній рестайлінг.

Kia зовсім нещодавно оновила свій спортивний седан Stinger. Але джерела в американському представництві компанії повідомляють, що модель знімуть з виробництва вже найближчої весни.

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Незважаючи на визнання ринку в 2017 році відразу після прем'єри, Stinger так і не виріс у продажах до тих цифр, яких чекали в компанії. Так, моделі залишилося жити приблизно півроку, після чого його місце на конвеєрі повинен зайняти мінівен Carnival Hybrid.

Зазначимо, що автовиробник поки офіційно не підтвердив цю інформацію, більш того, в компанії вважають, що Stinger є важливим компонентом бренду і залишається модним автомобілем у модельному ряду.

Stinger був і залишається солідним продуктом: яскравий, з потужним двигуном і просторим салоном. Але цього ринку очевидно недостатньо. Проблема Stinger у тому, що більшість людей надають перевагу кросоверу, а не седану. А ті покупці, які дивляться на швидкий задньопривідний автомобіль, вибирають машини інших брендів — насамперед німецьких. Але Kia Stinger — далеко не єдиний автомобіль, яким складніше залучити потенційних клієнтів, ніж журналістів.

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