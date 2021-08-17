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Kia знімає з виробництва свій найшвидший седан

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Kia Stinger знімають з виробництва
Kia Stinger відправлять на спокій через низький попит

Причина припинення випуску моделі Stinger банальна — мінімальний попит. Ситуацію не врятував навіть нещодавній рестайлінг.

Kia зовсім нещодавно оновила свій спортивний седан Stinger. Але джерела в американському представництві компанії повідомляють, що модель знімуть з виробництва вже найближчої весни.

Незважаючи на визнання ринку в 2017 році відразу після прем'єри, Stinger так і не виріс у продажах до тих цифр, яких чекали в компанії. Так, моделі залишилося жити приблизно півроку, після чого його місце на конвеєрі повинен зайняти мінівен Carnival Hybrid.

Kia Stinger відправлять на спокій через низький попит.

Зазначимо, що автовиробник поки офіційно не підтвердив цю інформацію, більш того, в компанії вважають, що Stinger є важливим компонентом бренду і залишається модним автомобілем у модельному ряду.

Stinger був і залишається солідним продуктом: яскравий, з потужним двигуном і просторим салоном. Але цього ринку очевидно недостатньо. Проблема Stinger у тому, що більшість людей надають перевагу кросоверу, а не седану. А ті покупці, які дивляться на швидкий задньопривідний автомобіль, вибирають машини інших брендів — насамперед німецьких. Але Kia Stinger — далеко не єдиний автомобіль, яким складніше залучити потенційних клієнтів, ніж журналістів.

Раніше ми писали, що електричний Kia Soul перетворили на позашляховик. Концептуальний "серферний" електромобіль побудували на базі одного з передсерійних прототипів, якому загрожувала утилізація.

Також Фокус повідомляв, що Kia показав салон базової версії нового Sportage. На старті продажів новий Kia Sportage на південнокорейському ринку запропонований з двома класичними ДВЗ — 180-сильною "четвіркою" 1.6 T-GDI з турбонаддувом і 186-сильним турбодизелем 2.0R.