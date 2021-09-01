Rolls-Royce отметил день рождения своего создателя Чарльза Роллса поездкой по знаковым местам

Rolls-Royce в честь дня рождения Чарльза Стюарта Роллса посетил знаковые для марки места в Лондоне.

Чтобы отпраздновать 144-ю годовщину со дня рождения Чарльза Стюара Роллса, соучредителя компании, роскошный седан Rolls-Royce Ghost совершил паломничество в Лондон, чтобы посетить некоторые места, связанные с жизнью создателя.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Первая остановка была на 35 Hill Street, Mayfair, в Лондоне, где 27 августа 1877 года родился Чарльз Стюарт Роллс. Третий сын лорда и леди Ллангатток получил прекрасное образование. Его партнер, Генри Ройс, напротив, в возрасте всего 10 лет начал работать курьером телеграмм. Он работал в почтовом отделении Мейфэр, а это значит, что он вполне мог доставить телеграмму семье своего будущего партнера по бизнесу, прежде чем они когда-либо встретились.

Затем Ghost остановился на Пикадилли, 119, где до 1961 года находился Королевский аэроклуб. Он был основан Роллсом в 1901 году, и именно здесь он начал свою летную карьеру в качестве воздухоплавателя. За свою жизнь он летал более 170 раз и в 1903 году получил "Золотую медаль Гордона Беннета" за самый продолжительный полет на воздушном шаре.

В 1910 году он получил второе удостоверение пилота в Англии. Позже в том же году он станет первым англичанином, перелетевшим через Ла-Манш на самолете, и первым человеком, совершившим беспосадочный перелет из Англии во Францию ​​и обратно. Роллс также стал соучредителем Королевского автомобильного клуба в 1877 году. Именно благодаря этому клубу в мае 1904 года он встретил своего делового партнера Генри Ройса.

Следующая остановка — это Кондуит-стрит, 14-15, где большую часть прошлого века располагалась штаб-квартира компании Rolls-Royce Ltd в Вест-Энде. С 1905 года здесь находился офис Роллса.

Ранее Фокус сообщал, что БелАЗ лишился моторов Rolls-Royce. Причина — секторальные экономические санкции на поставки белорусским предприятиям силовых установок.

Также мы писали, что списанный из полиции седан Ford Crown Victoria получил 27-литровый танковый мотор. В итоге отдача получалась сумасшедшая: 2500 лошадиных сил мощности и 5160 Нм крутящего момента.