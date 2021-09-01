Rolls-Royce відсвяткував день народження свого творця Чарльза Роллса поїздкою по знакових місцях

Rolls-Royce на честь дня народження Чарльза Стюарта Роллса відвідав знакові для марки місця в Лондоні.

Щоб відсвяткувати 144-ту річницю від дня народження Чарльза Стюарта Роллса, співзасновника компанії, розкішний седан Rolls-Royce Ghost здійснив паломництво в Лондон, щоб відвідати деякі місця, пов'язані із життям творця.

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Перша зупинка була на 35 Hill Street, Mayfair, у Лондоні, на якій 27 серпня 1877 року народився Чарльз Стюарт Роллс. Третій син лорда і леді Ллангатток отримав прекрасну освіту. Його партнер, Генрі Ройс, навпаки, у віці всього 10 років почав працювати кур'єром телеграм. Він працював у поштовому відділенні Мейфер, а це значить, що він цілком міг доставити телеграму родині свого майбутнього партнера по бізнесу, перш ніж вони коли-небудь зустрілися.

Потім Ghost зупинився на Пікаділлі, 119, де до 1961 року перебував Королівський аероклуб. Він був заснований Роллсом у 1901 році, і саме тут він почав свою льотну кар'єру як повітроплавець. За своє життя він літав понад 170 разів і в 1903 році отримав "Золоту медаль Гордона Беннета" за найтриваліший політ на повітряній кулі.

У 1910 році він отримав друге посвідчення пілота в Англії. Пізніше в тому ж році він стане першим англійцем, який перелетів через Ла-Манш на літаку, і першою людиною, яка здійснила безпосадочний переліт з Англії до Франції і назад. Роллс також став співзасновником Королівського автомобільного клубу в 1877 році. Саме завдяки цьому клубу в травні 1904 року він зустрів свого ділового партнера Генрі Ройса.

Наступна зупинка — це Кондуїт-стріт, 14-15, де більшу частину минулого століття розташовувалася штаб-квартира компанії Rolls-Royce Ltd у Вест-Енді. З 1905 року тут знаходився офіс Роллса.

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