Новый флагманский электрокроссовер Hyundai Ioniq 7: подробности и тизер

Hyundai опубликовали первые изображения нового электрокроссовера Ioniq 7. Флагманская электрическая модель южнокорейского бренда поступит в продажу с 2024 года.

Новый Hyundai Ioniq 7 показался в компании уже поступившего в продажу электрокара Ioniq 5 и спортивного седана Ioniq 6, который обещают представить в следующем году. Все три авто построены на современной платформе E-GMP, разработанной специально для электромобилей.

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Дизайн Hyundai Ioniq 7 обещает быть весьма нестандартным. Особенно выделяется передняя часть с диодной полосой на всю ширину кузова. Вместо зеркал заднего вида обещают камеры, а на крыше установят солнечные панели.

[ + – ] Слева направо: Ioniq 7 должен появиться в 2024 году, Ioniq 6 - в 2022-м, Ioniq 5 - уже в продаже Фото: Hyundai

Как стало известно, электрический кроссовер Hyundai Ioniq 7 по размерам займет нишу между моделями Santa Fe и Palisade. Достаточно крупный флагманский электричекий кроссовер предложат в версиях на 6 и 7 мест. За доплату будет доступен автопилот 3-го уровня автономности.

По предварительным данным, силовую установку позаимствуют у топовой версии Hyundai Ioniq 5. Кроссовер получит полный привод и два мотора суммарной мощностью 313 л. с. Аккумуляторная батарея емкостью 100 кВт∙ч позволит проехать свыше 480 км без подзарядки.

[ + – ] Hyundai Ioniq 7 займет место флагмана в линейке электромобилей Hyundai Фото: Hyundai

Новый Hyundai Ioniq 7 (да и все семейство Ioniq) сыграет важную роль в новой стратегии корейской компании. В ее планах – полный отказ от бензиновых и дизельных моделей с 2035 года в Европе и с 2040 – в остальном мире.

Ранее Фокус писал, что Hyundai Ioniq 5 уже появился в Украине и на него объявлены цены и комплектации.

А компания Hyundai представила Ioniq 5 с автопилотом четвертого уровня.