Новий флагманський електрокросовер Hyundai Ioniq 7: подробиці і тизер

Hyundai опублікували перші зображення нового електрокросовера Ioniq 7. Флагманська електрична модель південнокорейського бренду надійде в продаж з 2024 року.

Новий Hyundai Ioniq 7 з'явився в компанії електрокара Ioniq 5, що вже надійшов у продаж, і спортивного седана Ioniq 6, який обіцяють представити в наступному році. Усі три авто побудовані на сучасній платформі E-GMP, розробленій спеціально для електромобілів.

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Дизайн Hyundai Ioniq 7 обіцяє бути вельми нестандартним. Особливо виділяється передня частина з діодною смугою на всю ширину кузова. Замість дзеркал заднього виду обіцяють камери, а на даху встановлять сонячні панелі.

[ + – ] Зліва направо: Ioniq 7 повинен з'явитися у 2024 році, Ioniq 6 — у 2022-му, Ioniq 5 — уже в продажу Фото: Hyundai

Як стало відомо, електричний кросовер Hyundai Ioniq 7 за розмірами займе нішу між моделями Santa Fe і Palisade. Досить великий флагманський електричок кросовер запропонують у версіях на 6 і 7 місць. За доплату буде доступний автопілот 3-го рівня автономності.

За попередніми даними, силову установку запозичать у топової версії Hyundai Ioniq 5. Кросовер отримає повний привід і два мотори сумарною потужністю 313 л. с. Акумуляторна батарея ємністю 100 кВт ∙ год дозволить проїхати понад 480 км без підзарядки.

[ + – ] Hyundai Ioniq 7 займе місце флагмана в лінійці електромобілів Hyundai Фото: Hyundai

Новий Hyundai Ioniq 7 (та й усе сімейство Ioniq) відіграє важливу роль у новій стратегії корейської компанії. В її планах — повна відмова від бензинових і дизельних моделей з 2035 року в Європі і з 2040 — в усьому світі.

Раніше Фокус писав, що Hyundai Ioniq 5 вже з'явився в Україні і на нього оголошені ціни та комплектації.

А компанія Hyundai представила Ioniq 5 з автопілотом четвертого рівня.