Завтра в Украине заработают еще 20 камер автоматической фиксации нарушений ПДД (адреса)

Наибольшее количество новых камер расположено на улицах Харькова и Черновцов. Общее количество работающих камер с завтрашнего дня увеличится до 138.

С пятницы, 10 сентября, на украинских дорогах заработают еще 20 приборов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения "КАСКАД". Устройства начнут фиксировать нарушения на дорогах Харькова, Полтавы и Полтавской области, Кременчуга, Николаева, а также Черновцов. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в своем Facebook.

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Приборы заработают по следующим адресам:

Полтавская область (3 прибора)

на 324 км + 515 автодороги М-03, в направлении Полтавы (ограничение скорости 90 км/ч);

на 319 км + 374 автодороги М-03, в направлении Полтавы (ограничение скорости 50 км/ч);

на 30 км + 459 автодороги М-22, в направлении Полтавы (ограничение скорости 50 км/ч);

г. Полтава (3 прибора)

ул. Великотирновская, 19, в направлении ул. Ивана Мазепы (ограничение скорости 50 км/ч);

ул. Героев АТО, 31, в направлении ул. Цветочная (ограничение скорости 50 км/ч);

ул. Маршала Бирюзова, 35/14, в направлении ул. Квитки Цисык (ограничение скорости 50 км/ч).

г. Кременчуг (2 прибора)

ул. Андрея Ковалева, 17, в направлении ул. Козацкая (ограничение скорости 50 км/ч);

просп. Свободы, 69-А в направлении ул. Родимцева (ограничение скорости 50 км/ч).

г. Николаев (2 прибора)

просп. Героев Украины, 9-Т, в направлении ул. Пушкинской (ограничение скорости 50 км/ч);

просп. Богоявленский, 140, в направлении ул. 295-й Стрелковой Дивизии (ограничение скорости 50 км/ч).

г. Харьков (6 приборов)

просп. Науки, 60-А, в направлении ул. Новгородская (ограничение скорости 50 км/ч);

просп. Науки, 7-В, в направлении ул. Бакулина (ограничение скорости 50 км/ч);

просп. Московский, 86-А, в направлении ул. Никитина (ограничение скорости 50 км/ч);

просп. Льва Ландау, 27, в направлении ул. Маршала Федоренко (ограничение скорости 50 км/ч);

ул. Полтавский Шлях, 79, в направлении ул. Семинарская (ограничение скорости 50 км/ч);

Белгородское шоссе, 1, в направлении ул. Коммуны (ограничение скорости 50 км/ч).

г. Черновцы (4 прибора)

Старожучковский Путь, в направлении ул. Белорусская (ограничение скорости 50 км/ч);

Старожучковский Путь, в направлении ул. Староконстантиновская (ограничение скорости 50 км/ч);

ул. Винниченко, 116, в направлении ул. Степная (ограничение скорости 50 км/ч);

ул. Винниченко, 97, в направлении ул. Жасминная (ограничение скорости 50 км/ч).

Общее количество работающих камер автоматической фиксации нарушения ПДД с завтрашнего дня составит 138, сообщил правоохранитель. Расположение всех камер можно увидеть на сайте МВД.

Напомним, такие устройства также работают в Киеве, Запорожье, Кропивницком, Кривом Роге, Львове, Мелитополе, Черкассах и других городах и регионах страны. Всего министерство внутренних дел намерено установить 600 камер до 2024 года.

Также мы писали о том, какие камеры заработали в столице в начале сентября.