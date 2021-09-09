Завтра в Україні запрацюють ще 20 камер автоматичної фіксації порушень ПДР (адреси)

Найбільша кількість нових камер розташована на вулицях Харкова і Чернівців. Загальна кількість робочих камер із завтрашнього дня збільшиться до 138.

З п'ятниці, 10 вересня, на українських дорогах запрацюють ще 20 приладів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху "КАСКАД". Пристрої почнуть фіксувати порушення на дорогах Харкова, Полтави і Полтавської області, Кременчука, Миколаєва, а також Чернівців. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у своєму Facebook.

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Прилади запрацюють за такими адресами:

Полтавська область (3 прилади)

на 324 км + 515 автодороги М-03, у напрямку Полтави (обмеження швидкості 90 км/год);

на 319 км + 374 автодороги М-03, у напрямку Полтави (обмеження швидкості 50 км/год);

на 30 км + 459 автодороги М-22, у напрямку Полтави (обмеження швидкості 50 км/год);

м. Полтава (3 прилади)

вул. Великотирнівська, 19, у напрямку вул. Івана Мазепи (обмеження швидкості 50 км/год);

вул. Героїв АТО, 31, у напрямку вул. Квіткової (обмеження швидкості 50 км/год);

вул. Маршала Бірюзова, 35/14, в напрямку вул. Квітки Цісик (обмеження швидкості 50 км/год).

м. Кременчук (2 прилади)

вул. Андрія Ковальова, 17, у напрямку вул. Козацької (обмеження швидкості 50 км/год);

просп. Свободи, 69-А, у напрямку вул. Родимцева (обмеження швидкості 50 км/год).

м. Миколаїв (2 прилади)

просп. Героїв України, 9-Т, у напрямку вул. Пушкінської (обмеження швидкості 50 км/год);

просп. Богоявленський, 140, у напрямку вул. 295-ї Стрілецької Дивізії (обмеження швидкості 50 км/год).

м. Харків (6 приладів)

просп. Науки, 60-А, у напрямку вул. Новгородської (обмеження швидкості 50 км/год);

просп. Науки, 7-В, у напрямку вул. Бакуліна (обмеження швидкості 50 км/год);

просп. Московський, 86-А, у напрямку вул. Нікітіна (обмеження швидкості 50 км/год);

просп. Льва Ландау, 27, у напрямку вул. Маршала Федоренка (обмеження швидкості 50 км/год);

вул. Полтавський Шлях, 79, у напрямку вул. Семінарської (обмеження швидкості 50 км/год);

Білгородське шосе, 1, у напрямку вул. Комуни (обмеження швидкості 50 км/год).

м. Чернівці (4 прилади)

Старожучківський Шлях, у напрямку вул. Білоруської (обмеження швидкості 50 км/год);

Старожучківський Шлях, у напрямку вул. Старокостянтинівської (обмеження швидкості 50 км/год);

вул. Винниченка, 116, у напрямку вул. Степова (обмеження швидкості 50 км/год);

вул. Винниченка, 97, у напрямку вул. Жасминної (обмеження швидкості 50 км/год).

Загальна кількість робочих камер автоматичної фіксації порушення ПДР із завтрашнього дня становитиме 138, повідомив правоохоронець. Розташування всіх камер можна побачити на сайті МВС.

Нагадаємо, такі пристрої також працюють у Києві, Запоріжжі, Кропивницькому, Кривому Розі, Львові, Мелітополі, Черкасах та інших містах і регіонах країни. Усього Міністерство внутрішніх справ має намір встановити 600 камер до 2024 року.

Також ми писали про те, які камери запрацювали в столиці на початку вересня.