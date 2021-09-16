Показали новые версии Nissan GT-R: игра с цветом

Чтобы подогреть интерес к своему немолодому уже суперкару GT-R, компания Nissan выпустила две новые спецверсии T-spec.

Новый цвет кузова и отделки салона в пурпурном и светло-зеленом оттенках – вот чем выделяется купе Nissan GT-R Premium Edition T-spec. Такая палитра выбрана не случайно. Она должна родить у поклонников модели ассоциации с культовым Skyline GT-R серии R34.

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Не обошлось и без углепластикового антикрыла на крышке багажника, оригинального капота и, куда уж без них, без соответствующих шильдиков.

[ + – ] Nissan GT-R Premium Edition T-spec можно будет купить в Японии и в США Фото: Nissan

Помимо чисто внешнего антуража, версии T-spec имеют углерод-керамические тормоза, которыми в стандарте оснащались самые мощные GT-R Nismo и за доплату – версии Track Edition.

Именно на ее базе построена вторая представленная модификация – более продвинутая версия Nissan GT-R Track Edition Engineered by Nismo T-spec. Она получила углепластиковую крышу и крышку багажника, а также более жесткую подвеску.

[ + – ] Nissan GT-R Track Edition Engineered by Nismo T-spec будет доступен только в стране "Восходящего солнца". Фото: Nissan

А вот силовой агрегат на обеих версиях T-spec точно такой же как на стоковом Nissan GT-R. Битурбированный V6 выдает 570 л.с. с объема 3,8 литра и работает в паре с 6-скоростным "роботом" с двумя сцеплениями.

Всего планируют выпустить 100 машин с приставкой T-spec. Причем, если Nissan GT-R Premium Edition T-spec можно будет купить как в Японии – за $145 000, так и в США — за $138 000, то Track Edition Engineered by Nismo T-spec будет доступна за $163 000 только в стране "Восходящего солнца".

[ + – ] Отделка салона выполнена в тон с кузовом Фото: Nissan

А пока Nissan GT-R играет с цветом, другой спорткар компании действительно предстал в новом обличье.