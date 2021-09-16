Показали нові версії Nissan GT-R: гра з кольором

Щоб підігріти інтерес до свого немолодого вже суперкара GT-R, компанія Nissan випустила дві нові спецверсії T-spec.

Новий колір кузова і оздоблення салону в пурпуровому і світло-зеленому відтінках — ось чим виділяється купе Nissan GT-R Premium Edition T-spec. Така палітра вибрана не випадково. Вона повинна народити у шанувальників моделі асоціації з культовим Skyline GT-R серії R34.

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Не обійшлося й без вуглепластикового антикрила на кришці багажника, оригінального капота і, куди вже без них, без відповідних шильдиків.

[ + – ] Nissan GT-R Premium Edition T-spec можна буде купити в Японії і в США Фото: Nissan

Крім чисто зовнішнього антуражу, версії T-spec мають вуглець-керамічні гальма, якими в стандарті оснащувалися найпотужніші GT-R Nismo і за доплату — версії Track Edition.

Саме на її базі побудована друга представлена модифікація — просунутіша версія Nissan GT-R Track Edition Engineered by Nismo T-spec. Вона отримала вуглепластиковий дах і кришку багажника, а також жорсткішу підвіску.

[ + – ] Nissan GT-R Track Edition Engineered by Nismo T-spec буде доступний тільки в країні "Вранішнього сонця". Фото: Nissan

А ось силовий агрегат на обох версіях T-spec точно такий же, як на стоковому Nissan GT-R. Бітурбірованний V6 видає 570 к.с. з обсягу 3,8 літра і працює в парі з 6-швидкісним "роботом" з двома зчепленнями.

Всього планують випустити 100 машин з приставкою T-spec. Причому, якщо Nissan GT-R Premium Edition T-spec можна буде купити як у Японії — за $145 000, так і в США — за $138 000, Track Edition Engineered by Nismo T-spec буде доступна за $163 000 тільки в країні "вранішнього сонця ".

[ + – ] Оздоблення салону виконане в тон із кузовом Фото: Nissan

А поки Nissan GT-R грає з кольором, інший спорткар компанії дійсно з'явився в новому образі.