Реальный расход топлива: у каких авто он меньше, а у каких больше заявленного

Известный сайт WhatCar провел исследование экономичности современных автомобилей. Британцы решили проверить, у каких автомобилей реальный расход топлива больше всего отличается от заявленного.

Журналисты сравнили паспортные данные по расходу топлива с показателями, зафиксированными в ходе тест-драйвов автомобилей. Примечательно, что далеко не все автомобили оказались более прожорливые, чем заявлено. Наоборот, некоторые модели в реальной жизни даже экономичнее.

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[ + – ] Ford Ranger оказался на 18,6% экономичнее в реальной жизни Фото: Ford

На основе исследования в WhatCar выбрали по пять моделей, у которых выявлено наибольшее расхождение с паспортными данными в ту или иную сторону.

Автомобили, у которых реальный расход топлива меньше паспортного:

Honda Civic Type R (бензин 2,0 л турбо) – реальный расход меньше на 9,2%

Renault/Dacia Duster (бензин 1,3 л турбо) – реальный расход меньше на 10,1%

Volkswagen Up (бензин 1,0 л) – реальный расход меньше на 10,5%

Honda CR-V Hybrid (бензин 2,0 л и электромотор) – реальный расход меньше на 12,3%

Ford Ranger (дизель 2,0 л турбо) – реальный расход меньше на 18,6%

[ + – ] Ряд автомобилей оказались экономичнее в реальной жизни Фото: PakWheels

Автомобили, у которых реальный расход топлива больше паспортного:

Audi A3 Sedan 35 TFSI (бензин 2,0 л турбо) – реальный расход больше на 16%

Renault Clio E-tech (бензин 1,6 л и электромотор) – реальный расход больше на 19,6%

Ford Fiesta EcoBoost (бензин 1,0 л турбо) – реальный расход больше на 20%

Toyota Corolla Hybrid/Suzuki Swace (бензин 1,8 л и электромотор) – реальный расход больше на 21,6%

BMW 420d (дизель 2,0 л турбо) – реальный расход больше на 26,4%

Напомним, что ранее Фокус называл самые надежные автомобили, среди которых лидирует – Lexus, а в аутсайдерах – Tesla.