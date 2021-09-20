Реальный расход топлива: у каких авто он меньше, а у каких больше заявленного
Известный сайт WhatCar провел исследование экономичности современных автомобилей. Британцы решили проверить, у каких автомобилей реальный расход топлива больше всего отличается от заявленного.
Журналисты сравнили паспортные данные по расходу топлива с показателями, зафиксированными в ходе тест-драйвов автомобилей. Примечательно, что далеко не все автомобили оказались более прожорливые, чем заявлено. Наоборот, некоторые модели в реальной жизни даже экономичнее.
На основе исследования в WhatCar выбрали по пять моделей, у которых выявлено наибольшее расхождение с паспортными данными в ту или иную сторону.
Автомобили, у которых реальный расход топлива меньше паспортного:
- Honda Civic Type R (бензин 2,0 л турбо) – реальный расход меньше на 9,2%
- Renault/Dacia Duster (бензин 1,3 л турбо) – реальный расход меньше на 10,1%
- Volkswagen Up (бензин 1,0 л) – реальный расход меньше на 10,5%
- Honda CR-V Hybrid (бензин 2,0 л и электромотор) – реальный расход меньше на 12,3%
- Ford Ranger (дизель 2,0 л турбо) – реальный расход меньше на 18,6%
Автомобили, у которых реальный расход топлива больше паспортного:
- Audi A3 Sedan 35 TFSI (бензин 2,0 л турбо) – реальный расход больше на 16%
- Renault Clio E-tech (бензин 1,6 л и электромотор) – реальный расход больше на 19,6%
- Ford Fiesta EcoBoost (бензин 1,0 л турбо) – реальный расход больше на 20%
- Toyota Corolla Hybrid/Suzuki Swace (бензин 1,8 л и электромотор) – реальный расход больше на 21,6%
- BMW 420d (дизель 2,0 л турбо) – реальный расход больше на 26,4%
Напомним, что ранее Фокус называл самые надежные автомобили, среди которых лидирует – Lexus, а в аутсайдерах – Tesla.