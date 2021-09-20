Реальна витрата палива: у яких авто вона менша, а в яких — більша, ніж заявлена

Відомий сайт WhatCar провів дослідження економічності сучасних автомобілів. Британці вирішили перевірити, в яких автомобілів реальна витрата палива найбільше відрізняється від заявленої.

Журналісти порівняли паспортні дані з витрати палива з показниками, зафіксованими в ході тест-драйвів автомобілів. Примітно, що далеко не всі автомобілі виявилися ненажерливішими, ніж заявлено. Навпаки, деякі моделі в реальному житті навіть економічніші.

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[ + – ] Ford Ranger виявився на 18,6% економічніший у реальному житті Фото: Ford

На основі дослідження в WhatCar вибрали по п'ять моделей, у яких виявлена найбільша розбіжність із паспортними даними в ту чи іншу сторону.

Автомобілі, у яких реальна витрата палива менше за паспортну:

Honda Civic Type R (бензин 2,0 л турбо) — реальна витрата менша на 9,2%

Renault/Dacia Duster (бензин 1,3 л турбо) — реальна витрата менше на 10,1%

Volkswagen Up (бензин 1,0 л) — реальна витрата менша на 10,5%

Honda CR-V Hybrid (бензин 2,0 л і електромотор) — реальна витрата менша на 12,3%

Ford Ranger (дизель 2,0 л турбо) — реальна витрата менша на 18,6%

[ + – ] Низка автомобілів виявилася економічніша в реальному житті Фото: PakWheels

Автомобілі, в яких реальна витрата палива більша за паспортну:

Audi A3 Sedan 35 TFSI (бензин 2,0 л турбо) — реальна витрата більша на 16%

Renault Clio E-tech (бензин 1,6 л і електромотор) — реальна витрата більша на 19,6%

Ford Fiesta EcoBoost (бензин 1,0 л турбо) — реальна витрата більша на 20%

Toyota Corolla Hybrid/Suzuki Swace (бензин 1,8 л і електромотор) — реальна витрата більша на 21,6%

BMW 420d (дизель 2,0 л турбо) — реальна витрата більша на 26,4%

Нагадаємо, що раніше Фокус називав найнадійніші автомобілі, серед яких лідирує Lexus, а в аутсайдерах — Tesla.