Реальна витрата палива: у яких авто вона менша, а в яких — більша, ніж заявлена
Відомий сайт WhatCar провів дослідження економічності сучасних автомобілів. Британці вирішили перевірити, в яких автомобілів реальна витрата палива найбільше відрізняється від заявленої.
Журналісти порівняли паспортні дані з витрати палива з показниками, зафіксованими в ході тест-драйвів автомобілів. Примітно, що далеко не всі автомобілі виявилися ненажерливішими, ніж заявлено. Навпаки, деякі моделі в реальному житті навіть економічніші.
На основі дослідження в WhatCar вибрали по п'ять моделей, у яких виявлена найбільша розбіжність із паспортними даними в ту чи іншу сторону.
Автомобілі, у яких реальна витрата палива менше за паспортну:
- Honda Civic Type R (бензин 2,0 л турбо) — реальна витрата менша на 9,2%
- Renault/Dacia Duster (бензин 1,3 л турбо) — реальна витрата менше на 10,1%
- Volkswagen Up (бензин 1,0 л) — реальна витрата менша на 10,5%
- Honda CR-V Hybrid (бензин 2,0 л і електромотор) — реальна витрата менша на 12,3%
- Ford Ranger (дизель 2,0 л турбо) — реальна витрата менша на 18,6%
Автомобілі, в яких реальна витрата палива більша за паспортну:
- Audi A3 Sedan 35 TFSI (бензин 2,0 л турбо) — реальна витрата більша на 16%
- Renault Clio E-tech (бензин 1,6 л і електромотор) — реальна витрата більша на 19,6%
- Ford Fiesta EcoBoost (бензин 1,0 л турбо) — реальна витрата більша на 20%
- Toyota Corolla Hybrid/Suzuki Swace (бензин 1,8 л і електромотор) — реальна витрата більша на 21,6%
- BMW 420d (дизель 2,0 л турбо) — реальна витрата більша на 26,4%
Нагадаємо, що раніше Фокус називав найнадійніші автомобілі, серед яких лідирує Lexus, а в аутсайдерах — Tesla.