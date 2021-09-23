Водительские права в Украине будут оформлять по-новому
Отныне в водительском удостоверении появятся отметки о сдаче экзамена на авто с автоматической КПП или об ограничениях по состоянию здоровья.
Кабинет Министров внес изменения в Положение о порядке выдачи удостоверений водителя (от 8 мая 1993 года) и допуска граждан к управлению транспортными средствами. Теперь в водительском удостоверении появятся дополнительные отметки.
В частности, водительские права будут содержать информацию об ограничениях по управлению транспортным средством, наложенных на гражданина. Их причины могут быть разными:
- Медицинские показания – наличие у водителя очков, контактных линз, слуховых аппаратов, средств для общения, протезов конечностей;
- Приспособление транспортного средства – только автоматическая трансмиссия, ручное управление автомобилем, специальные приспособления для управления трансмиссией и сцеплениям;
- Ограничения на управление транспортным средством только в дневные часы или в пределах определенного города/региона, или в радиусе нескольких километров от места проживания.
Например, если практический экзамен по вождению сдавался на автомобиле с автоматической КПП, то в правах появится соответствующая отметка и ездить на авто с механикой будет запрещено. Также появятся отметки об обмене водительских прав и выдаче их дубликата.
Внесены изменения и в процедуру сдачи экзаменов на получения водительских прав. В случае открытия сразу двух категорий экзамен сдается по более высокой из них. Таковыми считаются категории:
- DE по отношению к D1E
- D по отношению к D1
- CE по отношению к C1E
- C по отношению к C1
- A по отношению к A1
К тому же, результаты теоретического экзамена теперь являются действительными в течение двух лет, но не больше срока действия свидетельства об окончании автошколы.
Ранее Фокус сообщал, что оформить водительские права теперь можно не выходя из дома, а обучение в автошколе может происходить дистанционно.