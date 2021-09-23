Водительские права в Украине будут оформлять по-новому

Отныне в водительском удостоверении появятся отметки о сдаче экзамена на авто с автоматической КПП или об ограничениях по состоянию здоровья.

Кабинет Министров внес изменения в Положение о порядке выдачи удостоверений водителя (от 8 мая 1993 года) и допуска граждан к управлению транспортными средствами. Теперь в водительском удостоверении появятся дополнительные отметки.

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[ + – ] При сдаче экзамена на авто с АКПП водить "на ручке" будет запрещено Фото: Volkswagen

В частности, водительские права будут содержать информацию об ограничениях по управлению транспортным средством, наложенных на гражданина. Их причины могут быть разными:

Медицинские показания – наличие у водителя очков, контактных линз, слуховых аппаратов, средств для общения, протезов конечностей;

Приспособление транспортного средства – только автоматическая трансмиссия, ручное управление автомобилем, специальные приспособления для управления трансмиссией и сцеплениям;

Ограничения на управление транспортным средством только в дневные часы или в пределах определенного города/региона, или в радиусе нескольких километров от места проживания.

Например, если практический экзамен по вождению сдавался на автомобиле с автоматической КПП, то в правах появится соответствующая отметка и ездить на авто с механикой будет запрещено. Также появятся отметки об обмене водительских прав и выдаче их дубликата.

[ + – ] В случае открытия двух категорий прав экзамен сдается по более высокой из них Фото: с сайта главного сервисного центра МВД

Внесены изменения и в процедуру сдачи экзаменов на получения водительских прав. В случае открытия сразу двух категорий экзамен сдается по более высокой из них. Таковыми считаются категории:

DE по отношению к D1E

D по отношению к D1

CE по отношению к C1E

C по отношению к C1

A по отношению к A1

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К тому же, результаты теоретического экзамена теперь являются действительными в течение двух лет, но не больше срока действия свидетельства об окончании автошколы.

Ранее Фокус сообщал, что оформить водительские права теперь можно не выходя из дома, а обучение в автошколе может происходить дистанционно.