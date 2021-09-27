Представлен новый Nissan для бизнеса: с автопилотом и электрической версией (видео)
Nissan Townstar дебютировал в грузовой и пассажирской версиях. Наряду с бензиновым вариантом предложен и электрический.
Nissan презентовал новый Townstar. Коммерческая модель приходит на смену Nissan NV200 и будет продаваться на европейском рынке с конца нынешнего года.
Новый Nissan Townstar построен на одной платформе с Renaut Kangoo новейшего поколения и очень схож с ним по дизайну. От собрата авто отличается, прежде всего, оформлением передней части с широкой решеткой радиатора и продолговатыми светодиодными фарами. Модель предложена в грузовом и пассажирском вариантах.
Компоновка салона также знакома по Kangoo — у него позаимствовали руль, приборы и переднюю панель. Объем грузового отсека Nissan Townstar составляет 4,3 м³, а грузоподъемность – 800 кг.
В списке доступных для Nissan Townstar опций – оборудование, недоступное большинству моделей этого класса. Это и парковочный автопилот, и камеры кругового обзора, и беспроводная зарядка для смартфонов. Можно заказать даже систему полуавтономного вождения ProPILOT — к слову, у родственного Kangoo ее нет.
Бензиновый Nissan Townstar оснащен 1,3-литровым 130-сильным турбомотором и 6-ступенчатой механической КПП. В линейке присутствует и 122-сильная электрическая версия с запасом хода в 285 км, а вот дизельных двигателей не будет.
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