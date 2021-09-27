Представлен новый Nissan для бизнеса: с автопилотом и электрической версией (видео)

Nissan Townstar дебютировал в грузовой и пассажирской версиях. Наряду с бензиновым вариантом предложен и электрический.

Nissan презентовал новый Townstar. Коммерческая модель приходит на смену Nissan NV200 и будет продаваться на европейском рынке с конца нынешнего года.

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[ + – ] Nissan Townstar создали на базе Renault Kangoo Фото: Nissan

Новый Nissan Townstar построен на одной платформе с Renaut Kangoo новейшего поколения и очень схож с ним по дизайну. От собрата авто отличается, прежде всего, оформлением передней части с широкой решеткой радиатора и продолговатыми светодиодными фарами. Модель предложена в грузовом и пассажирском вариантах.

[ + – ] Электромобиль Nissan Townstar обладает запасом хода в 285 км Фото: Nissan

Компоновка салона также знакома по Kangoo — у него позаимствовали руль, приборы и переднюю панель. Объем грузового отсека Nissan Townstar составляет 4,3 м³, а грузоподъемность – 800 кг.

[ + – ] Среди доступных опций - парковочный автопилот и система полуавтономного вождения Фото: Nissan

В списке доступных для Nissan Townstar опций – оборудование, недоступное большинству моделей этого класса. Это и парковочный автопилот, и камеры кругового обзора, и беспроводная зарядка для смартфонов. Можно заказать даже систему полуавтономного вождения ProPILOT — к слову, у родственного Kangoo ее нет.

[ + – ] Грузоподъемность Nissan Townstar - 800 кг Фото: Nissan

Бензиновый Nissan Townstar оснащен 1,3-литровым 130-сильным турбомотором и 6-ступенчатой механической КПП. В линейке присутствует и 122-сильная электрическая версия с запасом хода в 285 км, а вот дизельных двигателей не будет.

[ + – ] Новый Nissan Townstar видео

Ранее Фокус сообщал, что Hyundai показали очень нестандартный фургон Staria Load. Автомобиль отличается футуристическим дизайном.