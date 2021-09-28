Mercedes, Peugeot и Citroen будут совместно выпускать батареи для электромобилей

Mercedes-Benz, TotalEnergies и Stellantis, в который входят Peugeot и Citroen объединят усилия в производстве батарей для электрокаров. В проект вложат 7 млрд. евро инвестиций.

Mercedes-Benz присоединился к Stellantis, TotalEnergies и стал акционером Automotive Cells Company (АСС). Три промышленных гиганта планируют совместно выпускать аккумуляторные батареи для электромобилей. Об этом сообщает официальный сайт Stellantis.

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Каждому из концернов принадлежит доля в 1/3 Automotive Cells Company. АСС основали в 2020 году Stellantis и TotalEnergies при поддержке Евросоюза, а также правительств Германии и Франции. Компания уже является крупнейшим производителем батарей для электрокаров в ЕС.

[ + – ] Проект привлечет свыше 7 млрд. евро инвестиций Фото: Stellantis

Приоритет Mercedes-Benz, TotalEnergies и Stellantis – нарастить производственные мощности АСС к 2030 году. Компания стремится выпускать безопасные, высокопроизводительные и доступные аккумуляторы и модули для электромобилей с учетом высочайших требований к качеству и экологичности продукции. Предприятие планирует привлечь свыше 7 миллиардов евро инвестиций.

Mercedes-Benz поделится с ACC своими инновационными разработками и технологиями, а в ответ получит бесперебойность поставок аккумуляторов для своих электромбилей.

Stellantis делает упор на передовые технологии и опирается на опыт дочернего предприятия TotalEnergies, компании Saft, которая обладает более чем 100 лет занимается созданием батарей и аккумуляторных систем.

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