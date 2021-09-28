Mercedes, Peugeot і Citroen спільно випускатимуть батареї для електромобілів

Mercedes-Benz, TotalEnergies і Stellantis, у який входять Peugeot і Citroen, об'єднають зусилля у виробництві батарей для електрокарів. У проект вкладуть 7 млрд. євро інвестицій.

Mercedes-Benz приєднався до Stellantis, TotalEnergies і став акціонером Automotive Cells Company (АСС). Три промислові гіганти планують спільно випускати акумуляторні батареї для електромобілів. Про це повідомляє офіційний сайт Stellantis.

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Кожному з концернів належить частка в 1/3 Automotive Cells Company. АСС заснували в 2020 році Stellantis і TotalEnergies за підтримки Євросоюзу, а також урядів Німеччини та Франції. Компанія вже є найбільшим виробником батарей для електрокарів у ЄС.

[ + – ] Проект залучить понад 7 млрд. євро інвестицій Фото: Stellantis

Пріоритет Mercedes-Benz, TotalEnergies і Stellantis — наростити виробничі потужності АСС до 2030 року. Компанія прагне випускати безпечні, високопродуктивні та доступні акумулятори та модулі для електромобілів із урахуванням найвищих вимог до якості й екологічності продукції. Підприємство планує залучити понад 7 мільярдів євро інвестицій.

Mercedes-Benz поділиться з ACC своїми інноваційними розробками та технологіями, а у відповідь отримає безперебійність поставок акумуляторів для своїх електромбілей.

Stellantis робить упор на передові технології та спирається на досвід дочірнього підприємства TotalEnergies, компанії Saft, яка більш ніж 100 років займається створенням батарей і акумуляторних систем.

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