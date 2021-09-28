Для наших дорог: Tesla Model 3 получила специальную версию

Новый вариант Tesla Model 3 предназначен для плохих дорог. Электрокар с таким пакетом предложат лишь в некоторых странах.

Электромобиль Tesla Model 3 получил пакет доработок для плохих дорог. Изначально такая опция не планировалась, но ее все же пришлось выпустить по просьбе индийского представительства компании. Об это сообщает сайт Autocar.

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Дороги в Индии – далеко не самые лучшие в мире. Впрочем, местных владельцев Tesla Model 3 беспокоили даже не столько ямы и выбоины, сколько "лежачие полицейские". В Индии они особо высокие и клиренса седана (140 мм) попросту не хватает, чтобы безопасно преодолеть такое препятствие.

[ + – ] Клиренс Tesla Model 3 увеличили до 165 мм Фото: Tesla

В Индии даже провели тест Tesla Model 3 на многочисленных "лежачих полицейских" и в 160 случаях из 200 электрокар цеплял их своим днищем. Причинами назвали большую колесную базу и малый дорожный просвет.

В итоге клиренс Tesla Model 3 увеличили до 165 мм и перенастроили подвеску седана. Теперь он увереннее чувствует себя на индийских дорогах. А полноприводная версия вполне может стать альтернативой некоторым кроссоверам. Например, у родственной Tesla Model Y дорожный просвет составляет 167 мм.

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Скорее всего, пакет для плохих дорог будут предлагать для Tesla Model 3 не только в Индии, но и в ряде других стран. Наверняка он бы пришелся по душе и украинцам, однако у нас пока электрокары Тесла не продаются официально.

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