Для наших доріг: Tesla Model 3 отримала спеціальну версію

Новий варіант Tesla Model 3 призначений для поганих доріг. Електрокар із таким пакетом запропонують лише в деяких країнах.

Електромобіль Tesla Model 3 отримав пакет доопрацювань для поганих доріг. Спочатку така опція не планувалася, але її все ж довелося випустити на прохання індійського представництва компанії. Про це повідомляє сайт Autocar.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Дороги в Індії — далеко не найкращі в світі. Втім, місцевих власників Tesla Model 3 турбували навіть не стільки ями та вибоїни, скільки "лежачі поліцейські". В Індії вони особливо високі, і кліренсу седана (140 мм) просто не вистачає, щоб безпечно подолати таку перешкоду.

[ + – ] Кліренс Tesla Model 3 збільшили до 165 мм Фото: Tesla

В Індії навіть провели тест Tesla Model 3 на численних "лежачих поліцейських", і в 160 випадках із 200 електрокар чіпляв їх своїм днищем. Причинами назвали велику колісну базу та малий дорожній просвіт.

У результаті кліренс Tesla Model 3 збільшили до 165 мм і переналаштували підвіску седана. Тепер він впевненіше почувається на індійських дорогах. А повнопривідна версія цілком може стати альтернативою деяким кросоверам. Наприклад, у спорідненої Tesla Model Y дорожній просвіт становить 167 мм.

Важливо

Надійшов у продаж найдоступніший електромобіль Mazda

Швидше за все, пакет для поганих доріг пропонуватимуь для Tesla Model 3 не тільки в Індії, але і в низці інших країн. Напевно, він би припав до душі і українцям, однак у нас поки електрокари Тесла не продаються офіційно.

Раніше Фокус розповідав, що на світовий ринок виходять перші в'єтнамські електромобілі, причому заснував компанію творець "Мівіни".