Для наших доріг: Tesla Model 3 отримала спеціальну версію
Новий варіант Tesla Model 3 призначений для поганих доріг. Електрокар із таким пакетом запропонують лише в деяких країнах.
Електромобіль Tesla Model 3 отримав пакет доопрацювань для поганих доріг. Спочатку така опція не планувалася, але її все ж довелося випустити на прохання індійського представництва компанії. Про це повідомляє сайт Autocar.
Дороги в Індії — далеко не найкращі в світі. Втім, місцевих власників Tesla Model 3 турбували навіть не стільки ями та вибоїни, скільки "лежачі поліцейські". В Індії вони особливо високі, і кліренсу седана (140 мм) просто не вистачає, щоб безпечно подолати таку перешкоду.
В Індії навіть провели тест Tesla Model 3 на численних "лежачих поліцейських", і в 160 випадках із 200 електрокар чіпляв їх своїм днищем. Причинами назвали велику колісну базу та малий дорожній просвіт.
У результаті кліренс Tesla Model 3 збільшили до 165 мм і переналаштували підвіску седана. Тепер він впевненіше почувається на індійських дорогах. А повнопривідна версія цілком може стати альтернативою деяким кросоверам. Наприклад, у спорідненої Tesla Model Y дорожній просвіт становить 167 мм.Важливо
Швидше за все, пакет для поганих доріг пропонуватимуь для Tesla Model 3 не тільки в Індії, але і в низці інших країн. Напевно, він би припав до душі і українцям, однак у нас поки електрокари Тесла не продаються офіційно.
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