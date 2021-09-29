Первый электрический Rolls-Royce показали на официальных фото: пророчество Чарльза Роллса (видео)

Электромобиль Rolls-Royce Spectre станет серийным в 2023 году. А к 2030 году компания полностью откажется от бензиновых двигателей.

Rolls-Royce анонсировал Spectre – первый серийный электромобиль в истории британской марки. Пока презентовали закамуфлированный прототип авто, а в продажу его запустят через два года. Об этом сообщает официальный сайт компании.

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Новый Rolls-Royce Spectre – большое четырехместное туристическое купе. Своим силуэтом оно напоминает бензиновый Rolls-Royce Wraith, но с технической точки зрения не имеет с ним ничего общего.

[ + – ] Электромобиль Rolls-Royce Spectre поступит в продажу с 2023 года Фото: Rolls-Royce

Электрокар Rolls-Royce использует платформу седана Phantom и кроссовера Cullinan. Характеристики пока не разглашают, но сообщается, что прототипы Spectre планируют активно тестировать в разных уголках планеты. На тестах они пройдут около 2,5 млн. км.

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Примечательно, что один из основателей Rolls-Royce, Чарльз Роллс, еще в 1900 году предсказал, что будущее – именно за электромобилями. Он ценил электрические моторы за тишину работы, отсутствие вибраций и выхлопа, но понимал, что тогда время электрокаров еще не пришло и что они станут популярными спустя десятилетия.

[ + – ] На тестах Rolls-Royce Spectre пройдет 2,5 млн. км Фото: Rolls-Royce

Новый Rolls-Royce Spectre позиционируют как первый шаг к воплощению в жизнь пророчества Чарльза Роллса. А к 2030 году британский бренд планирует полностью отказаться от бензиновых двигателей и перейти на выпуск электрокаров.

[ + – ] Видео электрического Rolls-Royce

Ранее Фокус рассказывал, что в Великобритании прошла гонка на старинных 100-летних Rolls-Royce. Автомобили без проблем преодолели свыше 600 км.