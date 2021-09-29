Перший електричний Rolls-Royce показали на офіційних фото: пророцтво Чарльза Роллса (відео)
Електромобіль Rolls-Royce Spectre стане серійним 2023 року. А до 2030 року компанія повністю відмовиться від бензинових двигунів.
Rolls-Royce анонсував Spectre — перший серійний електромобіль в історії британської марки. Поки презентували закамуфльований прототип авто, а в продаж його запустять через два роки. Про це повідомляє офіційний сайт компанії.
Новий Rolls-Royce Spectre — велике чотиримісне туристичне купе. Своїм силуетом воно нагадує бензиновий Rolls-Royce Wraith, але з технічної точки зору не має з ним нічого спільного.
Електрокар Rolls-Royce використовує платформу седана Phantom і кросовера Cullinan. Характеристики поки не розголошують, але повідомляється, що прототипи Spectre планують активно тестувати в різних куточках планети. На тестах вони пройдуть близько 2,5 млн км.Важливо
Примітно, що один із засновників Rolls-Royce, Чарльз Роллс, ще в 1900 році передбачив, що майбутнє — саме за електромобілями. Він цінував електричні мотори за тишу роботи, відсутність вібрацій і вихлопу, але розумів, що тоді час електрокарів ще не настав і що вони стануть популярними через десятиліття.
Новий Rolls-Royce Spectre позиціонують як перший крок до втілення в життя пророцтва Чарльза Роллса. А до 2030 року британський бренд планує повністю відмовитися від бензинових двигунів і перейти на випуск електрокарів.
Раніше Фокус розповідав, що у Великобританії пройшла гонка на старовинних 100-літніх Rolls-Royce. Автомобілі без проблем подолали понад 600 км.