Перший електричний Rolls-Royce показали на офіційних фото: пророцтво Чарльза Роллса (відео)

Електромобіль Rolls-Royce Spectre стане серійним 2023 року. А до 2030 року компанія повністю відмовиться від бензинових двигунів.

Rolls-Royce анонсував Spectre — перший серійний електромобіль в історії британської марки. Поки презентували закамуфльований прототип авто, а в продаж його запустять через два роки. Про це повідомляє офіційний сайт компанії.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Новий Rolls-Royce Spectre — велике чотиримісне туристичне купе. Своїм силуетом воно нагадує бензиновий Rolls-Royce Wraith, але з технічної точки зору не має з ним нічого спільного.

[ + – ] Електромобіль Rolls-Royce Spectre надійде в продаж із 2023 року Фото: Rolls-Royce

Електрокар Rolls-Royce використовує платформу седана Phantom і кросовера Cullinan. Характеристики поки не розголошують, але повідомляється, що прототипи Spectre планують активно тестувати в різних куточках планети. На тестах вони пройдуть близько 2,5 млн км.

Важливо

Найшвидший китайський суперкар здивував назвою і вразив характеристиками

Примітно, що один із засновників Rolls-Royce, Чарльз Роллс, ще в 1900 році передбачив, що майбутнє — саме за електромобілями. Він цінував електричні мотори за тишу роботи, відсутність вібрацій і вихлопу, але розумів, що тоді час електрокарів ще не настав і що вони стануть популярними через десятиліття.

[ + – ] На тестах Rolls-Royce Spectre пройде 2,5 млн км Фото: Rolls-Royce

Новий Rolls-Royce Spectre позиціонують як перший крок до втілення в життя пророцтва Чарльза Роллса. А до 2030 року британський бренд планує повністю відмовитися від бензинових двигунів і перейти на випуск електрокарів.

[ + – ] Відео електричного Rolls-Royce

Раніше Фокус розповідав, що у Великобританії пройшла гонка на старовинних 100-літніх Rolls-Royce. Автомобілі без проблем подолали понад 600 км.