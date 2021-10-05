Каким будет самый маленький и самый доступный кроссовер Toyota

Новая Toyota Aygo X поступит в продажу с начала 2022 года. Кроссовер будут оснащать 1,0-литровым бензиновым двигателем.

Toyota готовит к презентации свой самый компактный и доступный кроссовер Aygo X. Городскую модель А-класса презентуют в ноябре. Пока же Toyota представила первый ее тизер.

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Кроссовер Toyota позиционируется, как замена компактному хэтчбеку Aygo. Построят его на платформе TNGA-B, которую используют новая Toyota Yaris и будущая Mazda 2. Выпуск модели наладят на предприятии в Чехии, где ранее собирали Toyota Aygo.

[ + – ] Кроссовер будут оснащать только бензиновыми двигателями Фото: Motor1.com

На тизере видны только фонари Toyota Aygo X и часть двери багажника. Впрочем, не так давно компактный кроссовер засняли в камуфляже во время тестов и эти фото дают возможность разглядеть его силуэт.

В Toyota планируют сделать Aygo X максимально доступным – базовая версия будет стоить около 15 тыс. евро. По этой причине разработчики отказались от гибридной версии модели и полного привода.

[ + – ] Производство модели наладят в Чехии Фото: Motor1.com

Кроссовер планируют оснащать 1,0-литровым бензиновым двигателем. На хэчбеке Toyota Aygo он развивал 72 л. с., но для кроссовера его мощность могут немного увеличить. Также возможно появление 1,5-литровой 115-сильной версии.

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