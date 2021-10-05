Яким буде найменший і найдоступніший кросовер Toyota

Нова Toyota Aygo X надійде в продаж із початку 2022 року. Кросовер оснащуватимуть 1,0-літровим бензиновим двигуном.

Toyota готує до презентації свій найкомпактніший і найдоступніший кросовер Aygo X. Міську модель А-класу презентують у листопаді. Поки ж Toyota представила перший її тизер.

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Кросовер Toyota позиціонується як заміна компактному гетчбеку Aygo. Побудують його на платформі TNGA-B, яку використовують нова Toyota Yaris і майбутня Mazda 2. Випуск моделі налагодять на підприємстві в Чехії, де раніше збирали Toyota Aygo.

[ + – ] Кросовер оснащуватимуть тільки бензиновими двигунами Фото: Motor1.com

На тизері видно тільки ліхтарі Toyota Aygo X і частину дверей багажника. Утім, не так давно компактний кросовер зняли в камуфляжі під час тестів, і ці фото дають можливість розглядати його силует.

У Toyota планують зробити Aygo X максимально доступним — базова версія коштуватиме близько 15 тис. євро. З цієї причини розробники відмовилися від гібридної версії моделі та повного приводу.

[ + – ] Виробництво моделі налагодять у Чехії Фото: Motor1.com

Кросовер планують оснащувати 1,0-літровим бензиновим двигуном. На гечбек Toyota Aygo він розвивав 72 к. с., але для кросовера його потужність можуть трохи збільшити. Також можлива поява 1,5-літрової 115-сильної версії.

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