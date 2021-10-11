Принц Чарльз заправляет машину горючим из вина и сыра

Принц Уэльский известен высказываниями в защиту окружающей среды. В прошлом году он с дизайнерами выпустил экологическую одежду из кропивы, выросшей в королевском саду.

Наследник британского престола сообщил, что переоборудовал двигатель автомобиля, на котором ездил более 50 лет, так, чтобы он работал на вине и сыре. Об этом сообщает Euronews.

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Топливом для автомобиля принца Чарльза служит E85, для которого используются отходы производства белого английского вина и сыра.

Состав топливной смеси E85:

85% биоэтанола

15% неэтилированного бензина

Биоэтанол, или просто этанол представляет собой возобновляемый источник энергии, который производят путем ферментации сахара и крахмальных компонентов из отходов. Как правило, это сырьевые отходы сахарного тростника и зерна, с добавлением дрожжей, но такое топливо можно сделать и из сочетания компонентов, о котором говорит принц Чарльз.

[ + – ] Aston Martin Принца Чарльза

Принц Уэльский известен своими высказываниями в защиту окружающей среды. В 2020 году он даже решил популяризировать экологичную одежду. Совместно с дизайнерами Vin + Omi они выпустили коллекцию одежды из экоткани с использованием крапивы, которая выросла в королевском саду.

[ + – ] Принц в Guards Polo Club

Ранее Фокус сообщал, что Чарльз передумал дарить любимое поместье принцу Гарри. Когда Гарри и Меган Маркл переехали в США и сложили свои королевские полномочия, Чарль решил передать резиденцию в Лондоне старшему внуку, принцу Джорджу.

Сообщалось и о том, что Aston Martin представил свой первый электромобиль DB5 Junior. Дебют нестандартной модели приурочили к премьере фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать".