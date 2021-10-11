Принц Чарльз заправляє машину пальним із вина та сиру
Принц Вельський відомий висловлюваннями на захист навколишнього середовища. У минулому році він із дизайнерами випустив екологічний одяг із кропиви, яка виросла в королівському саду.
Спадкоємець британського престолу повідомив, що переобладнав двигун автомобіля, на якому їздив більше 50 років, так, щоб він працював на вині та сирі. Про це повідомляє Euronews.
Паливом для автомобіля принца Чарльза служить E85, для якого використовуються відходи виробництва білого англійського вина та сиру.
Склад паливної суміші E85:
- 85% біоетанолу
- 15% неетильованого бензину
Біоетанол, або просто етанол, є поновлюваним джерелом енергії, який виробляють шляхом ферментації цукру та крохмальних компонентів із відходів. Як правило, це сировинні відходи цукрової тростини та зерна з додаванням дріжджів, але таке паливо можна зробити й із поєднання компонентів, про яке говорить принц Чарльз.
Принц Вельський відомий своїми висловлюваннями на захист навколишнього середовища. У 2020 році він навіть вирішив популяризувати екологічний одяг. Спільно з дизайнерами Vin+Omi вони випустили колекцію одягу з екотканини з використанням кропиви, яка виросла в королівському саду.
Раніше Фокус повідомляв, що Чарльз передумав дарувати улюблений маєток принца Гаррі. Коли Гаррі та Меган Маркл переїхали в США і склали свої королівські повноваження, Чарль вирішив передати резиденцію в Лондоні старшому онукові, принцу Джорджу.
Повідомлялося і про те, що Aston Martin представив свій перший електромобіль DB5 Junior. Дебют нестандартної моделі приурочили до прем'єри фільму про Джеймса Бонда "Не час помирати".