Принц Чарльз заправляє машину пальним із вина та сиру

Принц Вельський відомий висловлюваннями на захист навколишнього середовища. У минулому році він із дизайнерами випустив екологічний одяг із кропиви, яка виросла в королівському саду.

Спадкоємець британського престолу повідомив, що переобладнав двигун автомобіля, на якому їздив більше 50 років, так, щоб він працював на вині та сирі. Про це повідомляє Euronews.

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Паливом для автомобіля принца Чарльза служить E85, для якого використовуються відходи виробництва білого англійського вина та сиру.

Склад паливної суміші E85:

85% біоетанолу

15% неетильованого бензину

Біоетанол, або просто етанол, є поновлюваним джерелом енергії, який виробляють шляхом ферментації цукру та крохмальних компонентів із відходів. Як правило, це сировинні відходи цукрової тростини та зерна з додаванням дріжджів, але таке паливо можна зробити й із поєднання компонентів, про яке говорить принц Чарльз.

[ + – ] Чарльз, принц Вельський

Принц Вельський відомий своїми висловлюваннями на захист навколишнього середовища. У 2020 році він навіть вирішив популяризувати екологічний одяг. Спільно з дизайнерами Vin+Omi вони випустили колекцію одягу з екотканини з використанням кропиви, яка виросла в королівському саду.

Раніше Фокус повідомляв, що Чарльз передумав дарувати улюблений маєток принца Гаррі. Коли Гаррі та Меган Маркл переїхали в США і склали свої королівські повноваження, Чарль вирішив передати резиденцію в Лондоні старшому онукові, принцу Джорджу.

Повідомлялося і про те, що Aston Martin представив свій перший електромобіль DB5 Junior. Дебют нестандартної моделі приурочили до прем'єри фільму про Джеймса Бонда "Не час помирати".