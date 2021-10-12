В Украине заработают более 20 новых камер автофиксации нарушений (адреса)
Общее количество камер автофиксации в Украине уже превысило 200 единиц. Устанавливают их как в городах, так и на трассах.
В Украине заработают еще 23 новых камеры автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД. Активируют их с завтрашнего дня, 13 октября. Об этом написал в Facebook первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
Всего в Украине уже установлен 201 комплекс автоматической фотофиксации. Новые камеры контроля скорости появятся в городах Кременчук, Луцк, Львов и Черкассы, а также на трассах в Волынской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Ровенской и Черниговской областях.
Традиционно Патрульная полиция публикует адреса камер автофиксации в Украине:
Кременчуг
- 274 квартал, 4, направление прибора – просп. Полтавский.
Луцк
- ул. Вячеслава Чорновила, 17, направление прибора – ул. Петра Маха;
- ул. Ковельская, 144, направление прибора – ул. Старицкого;
- ул. Ковельская, 147, направление прибора – ул. Лескова;
- ул. Конякина, 18-а, направление направление прибора – ул. Киверцовская.
Львов
- ул. Стрийская, 292, направление направления прибора – ул. Иоанна Павла II;
- ул. Василия Стуса, 39, направление прибора – просп. Красной Калины;
- ул. Шевченко, 313, направление прибора – ул. Ивана Величковского.
Черкассы
- просп. Химиков, 50, направление прибора – ул. Черновола.
Винницкая область
- 376 км +261 автодороги М-30, направление – г. Хмельницкий.
Волынская область
- 19 км+098 автодороги Н-22, направление – г. Владимир-Волынский.
Донецкая область
- 651 км+922 автодороги М-03, направление – г. Славянск;
- 621 км+111 автодороги М-14, направление – с. Камышеватое;
- 681 км+488 автодороги Н-08, направление – г. Мариуполь;
- 6 км+817 автодороги Н-20, направление – г. Краматорск;
- 183 км+107 автодороги Н-20, направление – г. Мариуполь.
Запорожская область
- 279 км+345 автодороги М-18, направление – г. Запорожье;
- 276 км+252 автодороги М-18, направление – г. Харьков;
- 263 км+637 автодороги М-18, направление – г. Запорожье.
Николаевская область
- 191 км+346 автодороги Н-24, направление – г. Николаев.
Ровенская область
- 340 км+202 автодороги М-06, направление – с. Панталия;
- 371 км+971 автодороги М-06, направление – г. Львов.
Черниговская область
- 11 км+903 автодороги Н-27, направление – г. Мена.
Ранее Фокус сообщал, что за 2021 год в Украине установят 220 новых камер автофиксации. А в перспективе их количество достигнет 1500.