UA
UA
Разделы
Материалы
Авто

В Украине заработают более 20 новых камер автофиксации нарушений (адреса)

712
Камеры автофиксации, Камеры автофиксации в Украине, камеры фотофиксации, камеры фотофиксации в Украине
Фото: Zaxid.net | Новые комплексы автофиксации появились как в городах, так и на трассах

Общее количество камер автофиксации в Украине уже превысило 200 единиц. Устанавливают их как в городах, так и на трассах.

В Украине заработают еще 23 новых камеры автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД. Активируют их с завтрашнего дня, 13 октября. Об этом написал в Facebook первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Всего в Украине уже установлен 201 комплекс автоматической фотофиксации. Новые камеры контроля скорости появятся в городах Кременчук, Луцк, Львов и Черкассы, а также на трассах в Волынской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Ровенской и Черниговской областях.

Традиционно Патрульная полиция публикует адреса камер автофиксации в Украине:

Кременчуг

  • 274 квартал, 4, направление прибора – просп. Полтавский.

Луцк

  • ул. Вячеслава Чорновила, 17, направление прибора – ул. Петра Маха;
  • ул. Ковельская, 144, направление прибора – ул. Старицкого;
  • ул. Ковельская, 147, направление прибора – ул. Лескова;
  • ул. Конякина, 18-а, направление направление прибора – ул. Киверцовская.

Львов

  • ул. Стрийская, 292, направление направления прибора – ул. Иоанна Павла II;
  • ул. Василия Стуса, 39, направление прибора – просп. Красной Калины;
  • ул. Шевченко, 313, направление прибора – ул. Ивана Величковского.
Камеры автофиксации, Камеры автофиксации в Украине, камеры фотофиксации, камеры фотофиксации в Украине
Патрульная полиция не делает секрета из расположения камер
Фото: Патрульная полиция

Черкассы

  • просп. Химиков, 50, направление прибора – ул. Черновола.

Винницкая область

  • 376 км +261 автодороги М-30, направление – г. Хмельницкий.

Волынская область

  • 19 км+098 автодороги Н-22, направление – г. Владимир-Волынский.
Важно
ТОП-5 самых популярных авто в Украине в 2021 году
ТОП-5 самых популярных авто в Украине в 2021 году

Донецкая область

  • 651 км+922 автодороги М-03, направление – г. Славянск;
  • 621 км+111 автодороги М-14, направление – с. Камышеватое;
  • 681 км+488 автодороги Н-08, направление – г. Мариуполь;
  • 6 км+817 автодороги Н-20, направление – г. Краматорск;
  • 183 км+107 автодороги Н-20, направление – г. Мариуполь.

Запорожская область

  • 279 км+345 автодороги М-18, направление – г. Запорожье;
  • 276 км+252 автодороги М-18, направление – г. Харьков;
  • 263 км+637 автодороги М-18, направление – г. Запорожье.

Николаевская область

  • 191 км+346 автодороги Н-24, направление – г. Николаев.

Ровенская область

  • 340 км+202 автодороги М-06, направление – с. Панталия;
  • 371 км+971 автодороги М-06, направление – г. Львов.

Черниговская область

  • 11 км+903 автодороги Н-27, направление – г. Мена.

Ранее Фокус сообщал, что за 2021 год в Украине установят 220 новых камер автофиксации. А в перспективе их количество достигнет 1500.