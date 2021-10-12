В Украине заработают более 20 новых камер автофиксации нарушений (адреса)

Общее количество камер автофиксации в Украине уже превысило 200 единиц. Устанавливают их как в городах, так и на трассах.

В Украине заработают еще 23 новых камеры автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД. Активируют их с завтрашнего дня, 13 октября. Об этом написал в Facebook первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

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Всего в Украине уже установлен 201 комплекс автоматической фотофиксации. Новые камеры контроля скорости появятся в городах Кременчук, Луцк, Львов и Черкассы, а также на трассах в Волынской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Ровенской и Черниговской областях.

Традиционно Патрульная полиция публикует адреса камер автофиксации в Украине:

Кременчуг

274 квартал, 4, направление прибора – просп. Полтавский.

Луцк

ул. Вячеслава Чорновила, 17, направление прибора – ул. Петра Маха;

ул. Ковельская, 144, направление прибора – ул. Старицкого;

ул. Ковельская, 147, направление прибора – ул. Лескова;

ул. Конякина, 18-а, направление направление прибора – ул. Киверцовская.

Львов

ул. Стрийская, 292, направление направления прибора – ул. Иоанна Павла II;

ул. Василия Стуса, 39, направление прибора – просп. Красной Калины;

ул. Шевченко, 313, направление прибора – ул. Ивана Величковского.

[ + – ] Патрульная полиция не делает секрета из расположения камер Фото: Патрульная полиция

Черкассы

просп. Химиков, 50, направление прибора – ул. Черновола.

Винницкая область

376 км +261 автодороги М-30, направление – г. Хмельницкий.

Волынская область

19 км+098 автодороги Н-22, направление – г. Владимир-Волынский.

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Донецкая область

651 км+922 автодороги М-03, направление – г. Славянск;

621 км+111 автодороги М-14, направление – с. Камышеватое;

681 км+488 автодороги Н-08, направление – г. Мариуполь;

6 км+817 автодороги Н-20, направление – г. Краматорск;

183 км+107 автодороги Н-20, направление – г. Мариуполь.

Запорожская область

279 км+345 автодороги М-18, направление – г. Запорожье;

276 км+252 автодороги М-18, направление – г. Харьков;

263 км+637 автодороги М-18, направление – г. Запорожье.

Николаевская область

191 км+346 автодороги Н-24, направление – г. Николаев.

Ровенская область

340 км+202 автодороги М-06, направление – с. Панталия;

371 км+971 автодороги М-06, направление – г. Львов.

Черниговская область

11 км+903 автодороги Н-27, направление – г. Мена.

Ранее Фокус сообщал, что за 2021 год в Украине установят 220 новых камер автофиксации. А в перспективе их количество достигнет 1500.