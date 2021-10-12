В Україні запрацюють понад 20 нових камер автофіксації порушень ПДР (адреси)

Загальна кількість камер автофіксації в Україні вже перевищила 200 одиниць. Встановлюють їх як у містах, так і на трасах.

В Україні запрацюють ще 23 нові камери автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР. Активують їх із завтрашнього дня, 13 жовтня. Про це написав у Facebook перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

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Усього в Україні вже встановлено 201 комплекс автоматичної фотофіксації. Нові камери контролю швидкості з'являться в містах Кременчук, Луцьк, Львів і Черкаси, а також на трасах у Волинській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Рівненській та Чернігівській областях.

Традиційно Патрульна поліція публікує адреси камер автофіксації в Україні:

Кременчук:

274 квартал, 4, напрямок приладу — просп. Полтавський;

Луцьк:

вул. В'ячеслава Чорновола, 17, напрямок приладу — вул. Петра Маха;

вул. Ковельська, 144, напрямок приладу — вул. Старицького;

вул. Ковельська, 147, напрямок приладу — вул. Лєскова;

вул. Конякіна, 18-а, напрямок приладу — вул. Ківерцівська.

Львів:

вул. Стрийська, 292, напрямок приладу — вул. Іоанна Павла II;

вул. Василя Стуса, 39, напрямок приладу — просп. Червоної Калини;

вул. Шевченко, 313, напрямок приладу — вул. Івана Величковського.

[ + – ] Патрульна поліція не робить секрету з розташування камер Фото: Патрульна поліція

Черкаси:

просп. Хіміків, 50, напрямок приладу — вул. Чорновола.

Вінницька область:

376 км + 261 автодороги М-30, напрямок — м. Хмельницький.

Волинська область:

19 км+098 автодороги Н-22, напрямок — м. Володимир-Волинський.

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Донецька область:

651 км + 922 автодороги М-03, напрямок — м. Слов'янськ;

621 км + 111 автодороги М-14, напрямок — с. Комишувате;

681 км + 488 автодороги Н-08, напрямок — Маріуполь;

6 км + 817 автодороги Н-20, напрямок — м. Краматорськ;

183 км + 107 автодороги Н-20, напрямок — Маріуполь.

Запорізька область:

279 км + 345 автодороги М-18, напрямок — м. Запоріжжя;

276 км + 252 автодороги М-18, напрямок — м. Харків;

263 км + 637 автодороги М-18, напрямок — м. Запоріжжя.

Миколаївська область:

191 км + 346 автодороги Н-24, напрямок — м. Миколаїв.

Рівненська область:

340 км + 202 автодороги М-06, напрямок — с. Панталія;

371 км + 971 автодороги М-06, напрямок — м. Львів.

Чернігівська область:

11 км + 903 автодороги Н-27, напрямок — м. Мена.

Раніше Фокус повідомляв, що за 2021 рік в Україні встановлять 220 нових камер автофіксації. А в перспективі їх кількість досягне 1 500.