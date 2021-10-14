Новый Ford Focus 2022 показали на фото и видео

Новому Ford Focus изменили дизайн и осовременили интерьер. Впервые появились гибридные версии.

Рассекречен новый Ford Focus 2022. Популярная модель С-класса прошла фейслифтинг – одновременно обновили хэтчбек и универсал. Об этом сообщает официальный сайт Ford.

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[ + – ] Фары теперь светодиодные уже в базовой версии Фото: Ford

Внешние изменения затронули "лицо" Ford Focus – ему увеличили решетку радиатора и установили новые светодиодные фары. Как и прежде, дизайн Ford Focus отличается, в зависимости от версии: предложены заряженный вариант ST, внедорожный Active и более роскошный Vignale.

[ + – ] Ford Focus ST сохранил 280-сильный турбомотор Фото: Ford

В салоне появились новая виртуальная панель приборов и увеличенный 13,2-дюймовый сенсорный дисплей мультимедиа. Ford Focus ST также получил улучшенные спортивные сиденья.

[ + – ] Сенсорный дисплей увеличен до 13,2 дюймов в диагонале Фото: Ford

Ford Focus 2022 по-прежнему предлагают с 1,0-литровыми бензиновыми турбомоторами EcoBoost на 100, 125 и 155 л. с., но теперь два более мощных двигателя дополнили "мягкой" гибридной установкой. Также в линейке остались 1,5-литровые турбодизели мощностью 95 и 120 л. с.

[ + – ] Focus ST получил новые спортивные кресла Фото: Ford

Новый Ford Focus ST сохранил 2,3-литровую 280-сильную турбочетверку, а вот 190-сильной дизельной версии у него, скорее всего, больше не будет. Для разных версий предлагают 6-ступенчатую механическую, 7-ступенчатую роботизированную и 8-ступенчатую автоматическую КПП.

Ранее Фокус рассказывал, что новый Ford Ranger породнится с Volkswagen Amarok. А Ford Tourneo Connect создали на базе VW Caddy.