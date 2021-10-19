Немцы назвали пять самых надежных б/у авто: проедут 500 тыс. км

Самыми надежными оказались модели BMW, Mitsubishi, Toyota и Lexus. Все они оснащены атмосферными моторами.

Организация технического контроля TÜV, отвечающая за техосмотр в Германии, опубликовала рейтинг самых надежных б/у авто. Немецкие эксперты определили, каким современным моделям под силу преодолеть 500 тыс. км без капитального ремонта двигателя. Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

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Победителем в рейтинге TÜV стал кроссовер BMW X3 первого поколения с 3,0-литровой бензиновой шестеркой серии М54. Этот двигатель считается долговечным и без труда преодолеет полмиллиона километров.

[ + – ] Самым надежным мотором оказалась шестерка BMW M54 Фото: wikipedia

На втором месте – Mitsubishi Outlander с двигателями 4G63 (2,0 л) и 4G69 (2,4 л). Впрочем, у него отмечены проблемы с подвеской.

Третьим стал самый популярный в мире кроссовер Toyota RAV4. Особенно надежными считаются модели начала 2000-х с моторами 1AZ-FE (2,0 л) и 2AZ-FE (2,4 л).

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В пятерку лучших также попали кроссоверы Toyota Highlander (2000–2007 г.) и Lexus RX300 – оба они оснащены 3,0-литровым V6 1MZ-FE. Для него не является проблемой и пробег свыше 500 тыс. км. Следует отметить, что все двигатели в ТОП-5 – атмосферне.

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