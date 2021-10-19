Німці назвали п'ять найнадійніших уживаних авто: проїдуть 500 тис. км

Найнадійнішими виявилися моделі BMW, Mitsubishi, Toyota і Lexus. Усі вони оснащені атмосферними моторами.

Організація технічного контролю TÜV, що відповідає за техогляд у Німеччині, опублікувала рейтинг найнадійніших уживаних авто. Німецькі експерти визначили, яким сучасним моделям під силу подолати 500 тис. км без капітального ремонту двигуна. Про це повідомляє Судово-юридична газета.

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Переможцем у рейтингу TÜV став кросовер BMW X3 першого покоління з 3,0-літровою бензиновою шестіркою серії М54. Цей двигун вважається довговічним і легко подолає пів мільйона кілометрів.

[ + – ] Найнадійнішим мотором виявилася шістка BMW M54 Фото: wikipedia

На другому місці — Mitsubishi Outlander із двигунами 4G63 (2,0 л) і 4G69 (2,4 л). Утім, у нього відзначені проблеми з підвіскою.

Третім став найпопулярніший у світі кросовер Toyota RAV4. Особливо надійними вважаються моделі початку 2000-х із моторами 1AZ-FE (2,0 л) і 2AZ-FE (2,4 л).

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У п'ятірку кращих також потрапили кросовери Toyota Highlander (2000-2007 р) і Lexus RX300 — обидва вони оснащені 3,0-літровим V6 1MZ-FE. Для нього не є проблемою і пробіг понад 500 тис. км. Слід зазначити, що всі двигуни в ТОП-5 — атмосферні.

Раніше Фокус розповідав про найнадійніші кросовери 2021 року. Рейтинг сформували британські експерти.