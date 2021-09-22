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Названі найнадійніші кросовери 2021 року

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Найнадійніші кросовери, рейтинг якості, кросовери, кросовери 2021 року
Фото: Auto Express | Власники оцінювали свої кросовери за низкою різних параметрів

Опублікований рейтинг якості нових кросоверів. Сформувало його британське видання Auto Express на основі відгуків власників авто.

Рейтинги якості автомобілів Driver Power від Auto Express публікуються регулярно, але цього разу британці вирішили приділити увагу саме кросоверам. Зараз ці моделі користуються підвищеним попитом.

Найнадійніші кросовери, рейтинг якості, кросовери, кросовери 2021 року Skoda Kodiaq 2021
Перше місце в рейтингу посів Skoda Kodiaq
Фото: Skoda

У межах опитування Driver Power власникам пропонували оцінити їхні авто за низкою різних параметрів. Серед них — надійність, практичність, довговічність, керованість, економічність, робота мультимедіа.

Звичайно, сучасні кросовери вже не є настільки невбиваєними, як рамні позашляховики минулого. Вони, як правило, оснащені сучасними електронними системами, які найчастіше й викликають нарікання власників.

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Перше місце в рейтингу посів Skoda Kodiaq — його цінують за якість внутрішньої обробки і надійні бензинові та дизельні двигуни. Друге місце — у Hyundai Kona (причому, зазначили надійність як бензинової, так й електричної версій), а третьою стала Mazda CX-5. Замикають п'ятірку кращих Lexus NX і Volkswagen T-Roc.

Найнадійніші кросовери, рейтинг якості, кросовери, кросовери 2021 року Hyundai Kona 2021
Однаково надійні бензинова й електрична версії Hyundai Kona
Фото: Hyundai

Найнадійніші кросовери сучасності:

  1. Skoda Kodiaq.
  2. Hyundai Kona.
  3. Mazda CX-5.
  4. Lexus NX.
  5. Volkswagen T-Roc.
  6. Skoda Karoq.
  7. Peugeot 2008.
  8. Volvo XC40.
  9. Toyota C-HR.
  10. Toyota RAV4.

Раніше Фокус розповідав про рейтинг найнадійніших авто з Китаю. Його укладачі зазначають, що якість китайських моделей поліпшується з кожним роком.