Названы самые надежные кроссоверы 2021 года

Опубликован рейтинг качества новых кроссоверов. Сформировало его британское издание Auto Express на основе отзывов владельцев авто.

Рейтинги качества автомобилей Driver Power от Auto Express публикуются регулярно, но на этот раз британцы решили уделить внимание именно кроссоверам. Сейчас эти модели пользуются повышенным спросом.

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[ + – ] Первое место в рейтинге занял Skoda Kodiaq Фото: Skoda

В рамках опроса Driver Power владельцам предлагали оценить их авто по ряду разных параметров. Среди них – надежность, практичность, долговечность, управляемость, экономичность, работа мультимедиа.

Конечно, современные кроссоверы уже не являются настолько неубиваемыми, как рамные внедорожники прошлого. Они, как правило, оснащены современными электронными системами, которые чаще всего и вызывают нарекание владельцев.

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Первое место в рейтинге занял Skoda Kodiaq – его ценят за качество внутренней отделки и надежные бензиновые и дизельные двигатели. Второе место – у Hyundai Kona (причем, отметили надежность как бензиновой, так и электрической версий), а третьей стала Mazda CX-5. Замыкают пятерку лучших Lexus NX и Volkswagen T-Roc.

[ + – ] Одинаково надежны бензиновая и электрическая версии Hyundai Kona Фото: Hyundai

Самые надежные кроссоверы современности:

Skoda Kodiaq Hyundai Kona Mazda CX-5 Lexus NX Volkswagen T-Roc Skoda Karoq Peugeot 2008 Volvo XC40 Toyota C-HR Toyota RAV4

Ранее Фокус рассказывал о рейтинге самых надежных авто из Китая. Его составители отмечают, что качество китайских моделей улучшается с каждым годом.