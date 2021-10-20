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В Харьковской области появились необычные радары контроля скорости

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Полицейский радар, радар контроля скорости, фиксация нарушений ПДД
Фото: Национальная полиция | Скорость отображается на информационном табло

Информационные табло не фиксируют нарушения ПДД. Они призваны дисциплинировать водителей.

В Харьковской области появились новые полицейские радары. Они контролируют скорость, хотя ее превышение не чревато штрафом. Об этом сообщает Патрульная полиция Украины.

Дело в том, что эти радары только замеряют скорость и демонстрируют ее значение на специальном табло. Если она менее 50 км/ч, то отображается зеленым цветом, а если больше – то красным. Данные носят сугубо информативный характер и в случае превышения разрешенной скорости нарушение ПДД не фиксируется.

Полицейский радар, радар контроля скорости, фиксация нарушений ПДД
В случае превышение скорости нарушение не фиксируется
Фото: Национальная полиция

В полиции надеются, что такие приборы дисциплинируют водителей, заставят их задуматься и снизить скорость на въезде в населенный пункт. Такие информационные табло нередко можно встретить в странах Европейского союза. Ранее подобный эксперимент проводили и в Киеве.

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Пока в Харьковской области таких радара с информационными табло только два – в Малоданиловской и Циркуновской территориальных общинах. Впрочем, не исключено, что вскоре их станет больше.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине появились новые камеры автофиксации. Их количество на украинских дорогах уже превысило 200.