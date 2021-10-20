У Харківській області з'явилися незвичайні радари контролю швидкості

Інформаційні табло не фіксують порушення ПДР. Вони покликані дисциплінувати водіїв.

У Харківській області з'явилися нові поліцейські радари. Вони контролюють швидкість, хоча її перевищення не загрожує штрафом. Про це повідомляє Патрульна поліція України.

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Справа в тому, що ці радари тільки заміряють швидкість і демонструють її значення на спеціальному табло. Якщо вона менше за 50 км/год, то стає зеленим, а якщо більше — то червоним. Дані носять суто інформативний характер, і в разі перевищення дозволеної швидкості порушення ПДР не фіксується.

[ + – ] У разі перевищення швидкості порушення не фіксується Фото: Національна поліція

У поліції сподіваються, що такі прилади дисциплінують водіїв, змусять їх замислитися та знизити швидкість на в'їзді в населений пункт. Такі інформаційні табло нерідко можна зустріти в країнах Європейського союзу. Раніше подібний експеримент проводили і в Києві.

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Поки в Харківській області таких радарів із інформаційними табло тільки два — в Малоданилівській і Циркунівській територіальних громадах. Утім, не виключено, що незабаром їх стане більше.

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