Новый Range Rover 2022 рассекретили на первых официальных изображениях

Range Rover пятого поколения сохранит знакомый дизайн, но радикально изменится внутри. Внедорожник оснастят двигателями BMW.

Опубликованы первые официальные тизеры нового Range Rover. Пятое поколение внедорожника презентуют 26 октября, а его продажи стартуют в начале 2022 года. Об этом сообщает сайт Motor1.

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Судя по изображениям, новый Range Rover сохранит узнаваемый силуэт, да и решетка радиатора выглядит знакомо. Среди новых деталей можно разглядеть выдвижные дверные ручки и выштамповки на боковинах в духе младших Range Rover Evoque и Velar.

[ + – ] Внедорожник может получить электрическую версию Фото: Motor1.com

Салон Range Rover станет просторнее. Автомобиль получит современную мультимедиа Pivi Pro и ряд новых систем безопасности.

Внедорожник построен на абсолютно новой платформе MLA, которая лучше адаптирована под гибридные и электрические установки. Уже известно, что в линейке Range Rover 2022 останется подзаряжаемый гибрид, а позже может появиться и электромобиль.

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Вместе с тем, сохранят и версию с V8. Причем, на смену 5,0-литровому компрессорному двигателю придет 4,4-литровая восьмерка с двумя турбинами BMW. На разных моделях немецкой марки ее мощность составляет от 530 до 625 л. с. Также не исключено, что Range Rover впервые получит полноуправляемое шасси и пневмоподвеску с функцией сканирования дороги.

Ранее Фокус рассказывал о новом электрическом Гелендвагене. Внедорожник засняли в Киеве, хотя он еще не поступил в производство.