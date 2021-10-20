Новий Range Rover 2022 розсекретили на перших офіційних зображеннях

Range Rover п'ятого покоління збереже знайомий дизайн, але радикально зміниться всередині. Позашляховик оснастять двигунами BMW.

Опубліковані перші офіційні тизери нового Range Rover. П'яте покоління позашляховика презентують 26 жовтня, а його продажі стартують на початку 2022 року. Про це повідомляє сайт Motor1.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Судячи із зображень, новий Range Rover збереже впізнаваний силует, та й решітка радіатора виглядає знайомо. Серед нових деталей можна розгледіти висувні дверні ручки і виштамповки на боковинах у дусі молодших Range Rover Evoque і Velar.

[ + – ] Позашляховик може отримати електричну версію Фото: Motor1.com

Салон Range Rover стане просторішим. Автомобіль отримає сучасну мультимедіа Pivi Pro і низку нових систем безпеки.

Позашляховик побудований на абсолютно новій платформі MLA, яка краще адаптована під гібридні й електричні установки. Уже відомо, що в лінійці Range Rover 2022 залишиться гібрид, що підзаряджається, а пізніше може з'явитися й електромобіль.

Важливо

Німці представили найпотужніший і найшвидший на світі кросовер

Разом із тим, збережуть і версію з V8. Причому, на зміну 5,0-літровому компресорному двигуну прийде 4,4-літрова вісімка з двома турбінами BMW. На різних моделях німецької марки її потужність становить від 530 до 625 к. с. Також не заперечують, що Range Rover уперше отримає повнокероване шасі і пневмопідвіску із функцією сканування дороги.

Раніше Фокус розповідав про новий електричний Ґелендваґен. Позашляховик зняли в Києві, хоча він ще не надійшов у виробництво.