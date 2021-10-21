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Перепутал педали: эксклюзивный суперкар Lamborghini случайно утопили в озере (фото)

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Lamborghini Huracan, Утопленник Lamborghini Huracan, суперкар Lamborghini Huracan
Фото: carscoops.com | Lamborghini Huracan затонул на пятиметровой глубине

Утонувший Lamborghini Huracan пришлось доставать из озера спасателям. Автомобилю предстоит серьезный ремонт.

Курьезный случай произошел на днях в Австрии – в озере Мондзее утонул дорогой суперкар Lamborghini Huracan с эксклюзивным тюнингом стоимостью около 300 тыс. евро. Причиной стала банальная невнимательность водителя. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Оказалось, что владелец Lamborghini Huracan попросту перепутал педали. Он заехал на стоянку и высадил пассажира, а затем при развороте нажал на газ вместо тормоза.

Lamborghini Huracan, Утопленник Lamborghini Huracan, суперкар Lamborghini Huracan
Автомобиль поднимали со дна озера три часа
Фото: carscoops.com

Суперкар Lamborghini задним ходом съехал в озеро, причем скорость он набрал приличную – остановилась машина в 15 метрах от берега. Автомобиль затонул на пятиметровой глубине. Водителю удалось выбраться и доплыть до берега.

Практически сразу владелец вызвал спасателей. Чтобы поднять Lamborghini Huracan понадобились кран и помощь водолазов, а вся процедура заняла три часа.

Lamborghini Huracan, Утопленник Lamborghini Huracan, суперкар Lamborghini Huracan
Теперь суперкару предстоит серьезный ремонт
Фото: carscoops.com

Теперь Lamborghini Huracan требует серьезного ремонта. Не исключено, что владелец захочет избавиться от авто, ведь подобные утопленники очень проблемные.

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