Перепутал педали: эксклюзивный суперкар Lamborghini случайно утопили в озере (фото)
Утонувший Lamborghini Huracan пришлось доставать из озера спасателям. Автомобилю предстоит серьезный ремонт.
Курьезный случай произошел на днях в Австрии – в озере Мондзее утонул дорогой суперкар Lamborghini Huracan с эксклюзивным тюнингом стоимостью около 300 тыс. евро. Причиной стала банальная невнимательность водителя. Об этом сообщает сайт Carscoops.
Оказалось, что владелец Lamborghini Huracan попросту перепутал педали. Он заехал на стоянку и высадил пассажира, а затем при развороте нажал на газ вместо тормоза.
Суперкар Lamborghini задним ходом съехал в озеро, причем скорость он набрал приличную – остановилась машина в 15 метрах от берега. Автомобиль затонул на пятиметровой глубине. Водителю удалось выбраться и доплыть до берега.
Практически сразу владелец вызвал спасателей. Чтобы поднять Lamborghini Huracan понадобились кран и помощь водолазов, а вся процедура заняла три часа.
Теперь Lamborghini Huracan требует серьезного ремонта. Не исключено, что владелец захочет избавиться от авто, ведь подобные утопленники очень проблемные.
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