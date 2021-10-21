Переплутав педалі: ексклюзивний суперкар Lamborghini випадково втопили в озері (фото)
Lamborghini Huracan, який потонув, довелося діставати з озера рятувальникам. Автомобілю належить серйозний ремонт.
Курйозний випадок стався днями в Австрії — в озері Мондзеє потонув дорогий суперкар Lamborghini Huracan з ексклюзивним тюнінгом вартістю близько 300 тис. євро. Причиною стала банальна неуважність водія. Про це повідомляє сайт Carscoops.
Виявилося, що власник Lamborghini Huracan просто переплутав педалі. Він заїхав на стоянку і висадив пасажира, а потім при розвороті натиснув на газ замість гальма.
Суперкар Lamborghini заднім ходом з'їхав в озеро, причому швидкість він набрав пристойну — зупинилася машина біля 15 метрів від берега. Автомобіль затонув на п'ятиметровій глибині. Водієві вдалося вибратися та доплисти до берега.
Практично відразу власник викликав рятувальників. Щоб підняти Lamborghini Huracan, знадобилися кран і допомога водолазів, а вся процедура зайняла три години.
Тепер Lamborghini Huracan вимагає серйозного ремонту. Не виключено, що власник захоче позбутися авто, адже подібні потопельники дуже проблемні.
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