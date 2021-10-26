Уникальный Porsche 911 оценили в 12 миллионов долларов

Всего выпустили только 20 Porsche 911 GT1. Купе являет собой дорожную версию гоночного автомобиля.

В Японии выставили на продажу раритетный суперкар Porsche 911 GT1 1998 года. За автомобиль хотят выручить целых 12,2 миллиона долларов – это рекордная сумма за Porsche 911. Об этом сообщает сайт Carscoops.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

[ + – ] Мощность двигателя составляет 700 л. с. Фото: carscoops.com

Porsche 911 GT1 создали для допуска к знаменитой 24-часовой гонке в Ле-Мане. Дело в том, что в конце 90-х правила требовали выпустить дорожную версию гоночной модели тиражом минимум в 20 экземпляров. Именно столько GT1 и собрали, так что модель очень редкая. Высокая цена объясняется еще и тем, что конкретно этот автомобиль как новый – за 23 года он проехал всего 787 км.

С обычным Porsche 911 тех лет GT1 имеет мало что общего. Он среднемоторный, а не заднемоторный, как все 911. Его кузов выполнен из карбона и кевлара, поэтому весит купе всего 998 кг.

[ + – ] Суперкар весит всего 998 кг Фото: carscoops.com

Суперкар Porsche 911 GT1 оснащен 3,2-литровым шестицилиндровым турбомотором. Изначально он развивал 544 л. с., но этот автомобиль тюнинговали и подняли мощность до 700 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает около 3 с, а максимальная скорость превышает 320 км/ч. Замедляют GT1 карбоново-керамические тормоза.

Ранее Фокус рассказывал о раритетном Porsche 911 Пабло Эскобара. На нем наркобарон участвовал в гонках.