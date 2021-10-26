Унікальний Porsche 911 оцінили у 12 мільйонів доларів

Усього випустили лише 20 Porsche 911 GT1. Купе є дорожньою версією гоночного автомобіля.

У Японії виставили на продаж раритетний суперкар Porsche 911 GT1 1998 року. За автомобіль хочуть виручити цілих 12,2 мільйона доларів — це рекордна сума за Porsche 911. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

[ + – ] Потужність двигуна складає 700 к. с. Фото: carscoops.com

Porsche 911 GT1 створили для допуску до знаменитої 24-годинної гонки у Ле-Мані. Справа в тому, що наприкінці 90-х правила вимагали випустити дорожню версію гоночної моделі тиражем щонайменше 20 екземплярів. Саме стільки GT1 і зібрали, тому модель дуже рідкісна. Висока вартість пояснюється ще й тим, що саме цей автомобіль як новий — за 23 роки він проїхав всього 787 км.

Зі звичайним Porsche 911 тих років GT1 має мало що спільного. Він середньомоторний, а не задньомоторний, як усі 911. Його кузов виконаний із карбону та кевлару, тому важить купе всього 998 кг.

[ + – ] Суперкар важить лише 998 кг Фото: carscoops.com

Суперкар Porsche 911 GT1 оснащений 3,2-літровим шестициліндровим турбомотором. Спочатку він розвивав 544 к. с. , але цей автомобіль тюнінгували та підняли потужність до 700 к. с. Розгін до 100 км/год займає близько 3 с, а максимальна швидкість перевищує 320 км/год. Уповільнюють GT1 карбоново-керамічні гальма.

Раніше Фокус розповідав про раритетну Porsche 911 Пабло Ескобара. На ньому наркобарон брав участь у перегонах.