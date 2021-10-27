Необычный электромобиль Toyota способен буксировать самолет

Электрический тягач разгоняется до 25 км/ч. Он будет обслуживать внутренние аэропорты страны.

В Японии поступил в продажу одноместный электромобиль Toyota 3TE25. Оценили его в 7,7 миллионов иен (67 7700 долларов) и транспортное средство очень нестандартное. Об этом пишет сайт Дром.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Дело в том, что новая Toyota 3TE25 – электрический тягач. Разработало его подразделение Toyota Industries Corporation, которое специализируется на производстве коммерческой и специальной техники.

[ + – ] Тягач оснастили батареей емкостью 48 кВт∙ч Фото: Toyota

Электрокар Toyota 3TE25 предназначен для буксировки тяжелых прицепов. Он способен тянуть до 27 тонн и разгоняется до 25 км/ч. Его оснастили аккумуляторной батареей емкостью 48 кВт∙ч, но запас хода не уточняется.

[ + – ] Toyota 3TE25 может буксировать до 27 тонн Фото: Toyota

Тягач Toyota разработали по заказу Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии – их закупят для использования в 21 региональных аэропортах страны. Электромобиль способен взять на буксир небольшой ближнемагистральный авиалайнер. Использование электрической техники позволит аэропортам существенно снизить выбросы CO2 в атмосферу.

Важно

В Украине наладят выпуск электробусов: опубликованы их фото и характеристики

Ранее Фокус сообщал, что электромобиль Toyota Mirai попал в Книгу рекордов Гиннеса благодаря огромному запасу хода.