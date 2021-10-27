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Незвичайний електромобіль Toyota здатний буксирувати літак

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Toyota 3TE25, електромобіль Toyota, електрокар Toyota
Фото: Toyota | Toyota 3TE25 — електричний тягач для аеропортів

Електричний тягач розганяється до 25 км/год. Він обслуговуватиме внутрішні аеропорти країни.

У Японії надійшов у продаж одномісний електромобіль Toyota 3TE25. Оцінили його в 7,7 мільйонів ієн (67 7700 доларів), і транспортний засіб дуже нестандартний. Про це пише сайт "Дром".

Справа в тому, що нова Toyota 3TE25 – електричний тягач. Розробив його підрозділ Toyota Industries Corporation, який спеціалізується на виробництві комерційної та спеціальної техніки.

Toyota 3TE25, електромобіль Toyota, електрокар Toyota
Тягач оснастили батареєю ємністю 48 кВт∙год.
Фото: Toyota

Електрокар Toyota 3TE25 призначений для буксирування важких причепів. Він здатний тягти до 27 тонн і розганяється до 25 км/год. Його оснастили акумуляторною батареєю ємністю 48 кВт∙год, але запас ходу не уточнюється.

Toyota 3TE25, електромобіль Toyota, електрокар Toyota
Toyota 3TE25 може буксирувати до 27 тонн
Фото: Toyota

Тягач Toyota розробили на замовлення Міністерства землі, інфраструктури, транспорту та туризму Японії — їх закуплять для використання у 21 регіональних аеропортах країни. Електромобіль здатний взяти на буксир невеликий близькомагістральний авіалайнер. Використання електричної техніки дозволить аеропортам суттєво знизити викиди CO2 в атмосферу.

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