Незвичайний електромобіль Toyota здатний буксирувати літак
Електричний тягач розганяється до 25 км/год. Він обслуговуватиме внутрішні аеропорти країни.
У Японії надійшов у продаж одномісний електромобіль Toyota 3TE25. Оцінили його в 7,7 мільйонів ієн (67 7700 доларів), і транспортний засіб дуже нестандартний. Про це пише сайт "Дром".
Справа в тому, що нова Toyota 3TE25 – електричний тягач. Розробив його підрозділ Toyota Industries Corporation, який спеціалізується на виробництві комерційної та спеціальної техніки.
Електрокар Toyota 3TE25 призначений для буксирування важких причепів. Він здатний тягти до 27 тонн і розганяється до 25 км/год. Його оснастили акумуляторною батареєю ємністю 48 кВт∙год, але запас ходу не уточнюється.
Тягач Toyota розробили на замовлення Міністерства землі, інфраструктури, транспорту та туризму Японії — їх закуплять для використання у 21 регіональних аеропортах країни. Електромобіль здатний взяти на буксир невеликий близькомагістральний авіалайнер. Використання електричної техніки дозволить аеропортам суттєво знизити викиди CO2 в атмосферу.Важливо
Раніше Фокус повідомляв, що електромобіль Toyota Mirai потрапив до Книги рекордів Гіннеса завдяки величезному запасу ходу.