Fiat возродил популярные коммерческие модели

Помогли создать коммерческие Fiat Scudo и Ulysse партнеры по концерну Stellantis. Наряду с дизельными версиями появится и электрический вариант.

Fiat презентовал минивэн Ulysse и его грузовую версию Scudo. Компания решила возродить коммерческие модели, выпускавшиеся в с 1994 по 2014 годы. Об этом сообщает издание Autocar.

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Новые Fiat Scudo и Ulysse построили на платформе ЕМР2 в рамках сотрудничества с партнерами по концерну Stellantis. Модели являются собратьями Citroen Jumpy/SpaceTourer, Opel Vivaro/Zafira, Peugeot Expert/Traveller и Toyota PROACE/PROACE Verso.

[ + – ] Наряду с дизельными версиями предложат и электрический вариант Фото: Stellantis

От собратьев минивэн и фургон Fiat отличаются дизайном передней части с решеткой радиатора в виде улыбки и каплевидными светодиодными фарами. Также изменен передний бампер.

Fiat Scudo 2022 предложат в грузовой и грузопассажирской версиях. Новый Fiat Ulysse будет доступен в исполнении на 6, 7 или 9 мест.

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Характеристики Fiat Ulysse и Scudo пока не разглашают, хотя нетрудно догадаться, что автомобили получат те же двигатели, что и их собратья от Citroen, Opel, Toyota и Peugeot. То есть, их оснастят 2,0-литровыми турбодизелями мощностью 150 и 180 л. с. Скорее всего появится и электрическая 136-сильная модификация с запасом хода 230-330 км (в зависимости от выбранной батареи).

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