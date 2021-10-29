Какие новые дорожные знаки появятся в Украине с 1 ноября: полный список

Изменения коснутся обозначения ограничения скорости, платных дорог, мест для зарядки электромобилей и велосипедных полос движения.

С 1 ноября вместе изменениями в правилах дорожного движения в Украине начнут действовать новые дорожные знаки. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в своем Facebook.

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Так, с понедельника, в Украине появятся такие знаки:

Дорожка для пешеходов

Минимальная скорость на разных полосах движения

Минимальная скорость на одной полосе движения

Ограничение максимальной скорости на разных полосах движения

Диагональный пешеходный переход

Тоннель

Место для зарядки электромобилей

Островок безопасности

Платная дорога (2 новых знака)

Конец платной дороги (2 новых знака)

[ + – ] Новые дорожные знаки

Место (участок) концентрации дорожно-транспортного происшествия

Движение определенных транспортных средств запрещено

Движение с применением цепей против скольжения

Морской (речной) порт или вокзал

Радиостанции, которые передают информацию о дорожном движении

Знак направления и расстояния до аварийного выхода

Зона габаритно-весового контроля

Конец зоны габаритно-весового контроля

Электрозарядные станции

Зона действия

Ограничение по температуре

Нанесение разметки

Срок применения фар ближнего света

Эвакуатор

Вид общественного транспорта (метро, автобус, троллейбус, трамвай)

[ + – ] Новые дорожные знаки

Дорожка для велосипедистов

Дорожка для пешеходов и велосипедистов

Смежные дорожки для пешеходов и велосипедистов

Дорога для совмещенного движения легковых автомобилей и велосипедистов

Велосипедная полоса

Дорога со встречной велосипедной полосой

Выезд на дорогу с односторонним движением и встречной велосипедной полосой

Совмещенные пешеходный переход и велосипедный переезд

Велосипедный переезд

Направление движения велосипедистов

[ + – ] Знаки и таблички к знакам для велосипедистов

Ранее Фокус писал о том, какие новые правила дорожного движения вступят в силу в Украине с 1 ноября.

Напомним, недавно на украинских дорогах появились дополнительные камеры автоматической фиксации нарушений ПДД.