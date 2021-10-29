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Какие новые дорожные знаки появятся в Украине с 1 ноября: полный список

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Дорожные знаки, ПДД
Фото: Обозреватель | В Украине появятся новые дорожные знаки

Изменения коснутся обозначения ограничения скорости, платных дорог, мест для зарядки электромобилей и велосипедных полос движения.

С 1 ноября вместе изменениями в правилах дорожного движения в Украине начнут действовать новые дорожные знаки. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в своем Facebook.

Так, с понедельника, в Украине появятся такие знаки:

  • Дорожка для пешеходов
  • Минимальная скорость на разных полосах движения
  • Минимальная скорость на одной полосе движения
  • Ограничение максимальной скорости на разных полосах движения
  • Диагональный пешеходный переход
  • Тоннель
  • Место для зарядки электромобилей
  • Островок безопасности
  • Платная дорога (2 новых знака)
  • Конец платной дороги (2 новых знака)
Новые дорожные знаки
Новые дорожные знаки
  • Место (участок) концентрации дорожно-транспортного происшествия
  • Движение определенных транспортных средств запрещено
  • Движение с применением цепей против скольжения
  • Морской (речной) порт или вокзал
  • Радиостанции, которые передают информацию о дорожном движении
  • Знак направления и расстояния до аварийного выхода
  • Зона габаритно-весового контроля
  • Конец зоны габаритно-весового контроля
  • Электрозарядные станции
  • Зона действия
  • Ограничение по температуре
  • Нанесение разметки
  • Срок применения фар ближнего света
  • Эвакуатор
  • Вид общественного транспорта (метро, автобус, троллейбус, трамвай)
Новые дорожные знаки 2021
Новые дорожные знаки
  • Дорожка для велосипедистов
  • Дорожка для пешеходов и велосипедистов
  • Смежные дорожки для пешеходов и велосипедистов
  • Дорога для совмещенного движения легковых автомобилей и велосипедистов
  • Велосипедная полоса
  • Дорога со встречной велосипедной полосой
  • Выезд на дорогу с односторонним движением и встречной велосипедной полосой
  • Совмещенные пешеходный переход и велосипедный переезд
  • Велосипедный переезд
  • Направление движения велосипедистов
Новые знаки, велосипед
Знаки и таблички к знакам для велосипедистов

Ранее Фокус писал о том, какие новые правила дорожного движения вступят в силу в Украине с 1 ноября.

Напомним, недавно на украинских дорогах появились дополнительные камеры автоматической фиксации нарушений ПДД.