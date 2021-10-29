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Какие новые дорожные знаки появятся в Украине с 1 ноября: полный список
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Изменения коснутся обозначения ограничения скорости, платных дорог, мест для зарядки электромобилей и велосипедных полос движения.
С 1 ноября вместе изменениями в правилах дорожного движения в Украине начнут действовать новые дорожные знаки. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в своем Facebook.
Так, с понедельника, в Украине появятся такие знаки:
- Дорожка для пешеходов
- Минимальная скорость на разных полосах движения
- Минимальная скорость на одной полосе движения
- Ограничение максимальной скорости на разных полосах движения
- Диагональный пешеходный переход
- Тоннель
- Место для зарядки электромобилей
- Островок безопасности
- Платная дорога (2 новых знака)
- Конец платной дороги (2 новых знака)
- Место (участок) концентрации дорожно-транспортного происшествия
- Движение определенных транспортных средств запрещено
- Движение с применением цепей против скольжения
- Морской (речной) порт или вокзал
- Радиостанции, которые передают информацию о дорожном движении
- Знак направления и расстояния до аварийного выхода
- Зона габаритно-весового контроля
- Конец зоны габаритно-весового контроля
- Электрозарядные станции
- Зона действия
- Ограничение по температуре
- Нанесение разметки
- Срок применения фар ближнего света
- Эвакуатор
- Вид общественного транспорта (метро, автобус, троллейбус, трамвай)
- Дорожка для велосипедистов
- Дорожка для пешеходов и велосипедистов
- Смежные дорожки для пешеходов и велосипедистов
- Дорога для совмещенного движения легковых автомобилей и велосипедистов
- Велосипедная полоса
- Дорога со встречной велосипедной полосой
- Выезд на дорогу с односторонним движением и встречной велосипедной полосой
- Совмещенные пешеходный переход и велосипедный переезд
- Велосипедный переезд
- Направление движения велосипедистов
Ранее Фокус писал о том, какие новые правила дорожного движения вступят в силу в Украине с 1 ноября.
Напомним, недавно на украинских дорогах появились дополнительные камеры автоматической фиксации нарушений ПДД.