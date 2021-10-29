Які нові дорожні знаки з'являться в Україні з 1 листопада: повний перелік

Зміни торкнуться позначення обмеження швидкості, платних доріг, місць для заряджання електромобілів та велосипедних смуг руху.

З 1 листопада разом із змінами в правилах дорожнього руху в Україні почнуть діяти нові дорожні знаки. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у своєму Facebook.

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Так, з понеділка в Україні з'являться такі знаки:

Доріжка для пішоходів

Мінімальна швидкість на різних смугах руху

Мінімальна швидкість на одній смузі руху

Обмеження максимальної швидкості на різних смугах руху

Діагональний пішохідний перехід

Тунель

Місце для зарядження електромобілів

Острівець безпеки

Платна дорога (2 нових знаки)

Кінець платної дороги (2 нових знаки)

[ + – ] Нові дорожні знаки

Місце (ділянка) концентрації дорожньо-транспортної пригоди

Рух певних транспортних засобів заборонено

Рух із застосуванням ланцюгів проти ковзання

Морський (річковий) порт чи вокзал

Радіостанції, які передають інформацію про дорожній рух

Знак напряму та відстані до аварійного виходу

Зона габаритно-вагового контролю

Кінець зони габаритно-вагового контролю

Електрозарядні станції

Зона дії

Обмеження за температурою

Нанесення розмітки

Термін застосування фар ближнього світла

Евакуатор

Вид громадського транспорту (метро, автобус, тролейбус, трамвай)

[ + – ] Нові дорожні знаки

Доріжка для велосипедистів

Доріжка для пішоходів та велосипедистів

Суміжні доріжки для пішоходів та велосипедистів

Дорога для поєднаного руху легкових автомобілів та велосипедистів

Велосипедна смуга

Дорога із зустрічною велосипедною смугою

Виїзд на дорогу з одностороннім рухом та зустрічною велосипедною смугою

Поєднані пішохідний перехід та велосипедний переїзд

Велосипедний переїзд

Напрямок руху велосипедистів

[ + – ] Знаки та таблички для велосипедистів

Раніше Фокус писав про те, які нові правила дорожнього руху набудуть чинності в Україні з 1 листопада.

Нагадаємо, нещодавно на українських дорогах з'явилися додаткові камери автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.