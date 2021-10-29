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Які нові дорожні знаки з'являться в Україні з 1 листопада: повний перелік
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Зміни торкнуться позначення обмеження швидкості, платних доріг, місць для заряджання електромобілів та велосипедних смуг руху.
З 1 листопада разом із змінами в правилах дорожнього руху в Україні почнуть діяти нові дорожні знаки. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у своєму Facebook.
Так, з понеділка в Україні з'являться такі знаки:
- Доріжка для пішоходів
- Мінімальна швидкість на різних смугах руху
- Мінімальна швидкість на одній смузі руху
- Обмеження максимальної швидкості на різних смугах руху
- Діагональний пішохідний перехід
- Тунель
- Місце для зарядження електромобілів
- Острівець безпеки
- Платна дорога (2 нових знаки)
- Кінець платної дороги (2 нових знаки)
- Місце (ділянка) концентрації дорожньо-транспортної пригоди
- Рух певних транспортних засобів заборонено
- Рух із застосуванням ланцюгів проти ковзання
- Морський (річковий) порт чи вокзал
- Радіостанції, які передають інформацію про дорожній рух
- Знак напряму та відстані до аварійного виходу
- Зона габаритно-вагового контролю
- Кінець зони габаритно-вагового контролю
- Електрозарядні станції
- Зона дії
- Обмеження за температурою
- Нанесення розмітки
- Термін застосування фар ближнього світла
- Евакуатор
- Вид громадського транспорту (метро, автобус, тролейбус, трамвай)
- Доріжка для велосипедистів
- Доріжка для пішоходів та велосипедистів
- Суміжні доріжки для пішоходів та велосипедистів
- Дорога для поєднаного руху легкових автомобілів та велосипедистів
- Велосипедна смуга
- Дорога із зустрічною велосипедною смугою
- Виїзд на дорогу з одностороннім рухом та зустрічною велосипедною смугою
- Поєднані пішохідний перехід та велосипедний переїзд
- Велосипедний переїзд
- Напрямок руху велосипедистів
Раніше Фокус писав про те, які нові правила дорожнього руху набудуть чинності в Україні з 1 листопада.
Нагадаємо, нещодавно на українських дорогах з'явилися додаткові камери автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.