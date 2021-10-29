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Які нові дорожні знаки з'являться в Україні з 1 листопада: повний перелік

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Дорожні знаки, ПДР
Фото: Обозреватель | В Україні з'являться нові дорожні знаки

Зміни торкнуться позначення обмеження швидкості, платних доріг, місць для заряджання електромобілів та велосипедних смуг руху.

З 1 листопада разом із змінами в правилах дорожнього руху в Україні почнуть діяти нові дорожні знаки. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у своєму Facebook.

Так, з понеділка в Україні з'являться такі знаки:

  • Доріжка для пішоходів
  • Мінімальна швидкість на різних смугах руху
  • Мінімальна швидкість на одній смузі руху
  • Обмеження максимальної швидкості на різних смугах руху
  • Діагональний пішохідний перехід
  • Тунель
  • Місце для зарядження електромобілів
  • Острівець безпеки
  • Платна дорога (2 нових знаки)
  • Кінець платної дороги (2 нових знаки)
Нові дорожні знаки
Нові дорожні знаки
  • Місце (ділянка) концентрації дорожньо-транспортної пригоди
  • Рух певних транспортних засобів заборонено
  • Рух із застосуванням ланцюгів проти ковзання
  • Морський (річковий) порт чи вокзал
  • Радіостанції, які передають інформацію про дорожній рух
  • Знак напряму та відстані до аварійного виходу
  • Зона габаритно-вагового контролю
  • Кінець зони габаритно-вагового контролю
  • Електрозарядні станції
  • Зона дії
  • Обмеження за температурою
  • Нанесення розмітки
  • Термін застосування фар ближнього світла
  • Евакуатор
  • Вид громадського транспорту (метро, автобус, тролейбус, трамвай)
Нові дорожні знаки 2021
Нові дорожні знаки
  • Доріжка для велосипедистів
  • Доріжка для пішоходів та велосипедистів
  • Суміжні доріжки для пішоходів та велосипедистів
  • Дорога для поєднаного руху легкових автомобілів та велосипедистів
  • Велосипедна смуга
  • Дорога із зустрічною велосипедною смугою
  • Виїзд на дорогу з одностороннім рухом та зустрічною велосипедною смугою
  • Поєднані пішохідний перехід та велосипедний переїзд
  • Велосипедний переїзд
  • Напрямок руху велосипедистів
Нові знаки, велосипед
Знаки та таблички для велосипедистів

Раніше Фокус писав про те, які нові правила дорожнього руху набудуть чинності в Україні з 1 листопада.

Нагадаємо, нещодавно на українських дорогах з'явилися додаткові камери автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.