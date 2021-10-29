Первый в мире грузовик отпраздновал юбилей: ему исполнилось 125 лет (фото)

Первый грузовик оснастили мотором мощностью всего 4 л. с. Его грузоподъемность составила 1,5 тонны.

В нынешнем году первый в мире грузовой автомобиль Daimler Lastwagen празднует 125-летие. Знаковое событие решили отметить, продемонстрировав винтажные грузовики. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

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В 1896 году, через 11 лет после появления первого легкового авто, Готлиб Даймлер и Вильгельм Майбах создали небольшой грузовик Daimler Lastwagen. По сути, это была моторизированная повозка на больших деревянных колесах. На задней ее оси установили 1,06-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью всего 4 л. с.

[ + – ] Первыми покупателями Daimler Lastwagen стали британцы Фото: Mercedes-Benz

Daimler достигал 4,5 м в длину и 1,5 м в ширину, а его грузоподъемность составляла полторы тонны. Замедлялся Lastwagen с помощью ручного тормоза. В октябре 1896 года дебютировал усовершенствованный Daimler Lastwagen – с более мощным 6-сильным мотором, установленным уже спереди.

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Но немецкий бизнес поначалу скептически отнесся к новому изобретению, а первыми клиентами стали британцы – компания British Motor Cyndicate из Лондона. Лишь в 1899 году грузовые Daimler получили признание на родине – к тому времени уже выпускали 2,2-литровую 10-сильную модель с электрообрудованием Bosch.

[ + – ] В 1990 году создали реплики первых грузовиков Фото: Mercedes-Benz

Именно в Лондоне и состоялась празднование юбилея Lastwagen с демонстрацией ретро-грузовиков. Первые грузовые Daimler до наших дней не дошли, но в 1990 году выпустили их реплики, в точности соответствующие оригиналу.

[ + – ] Грузоподъемность Lastwagen - 1,5 тонны Фото: Mercedes-Benz

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