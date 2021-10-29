Перша у світі вантажівка відсвяткувала ювілей: їй виповнилося 125 років

Першу вантажівку оснастили двигуном потужністю всього 4 к. с. Його вантажопідйомність становила 1,5 тонни.

У нинішньому році перший у світі вантажний автомобіль Daimler Lastwagen святкує 125-річчя. Знакову подію вирішили відсвяткувати, продемонструвавши вінтажні вантажівки. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

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У 1896 році, через 11 років після появи першого легкового авто, Готліб Даймлер і Вільгельм Майбах створили невелику вантажівку Daimler Lastwagen. По суті, це був моторизований візок на великих дерев'яних колесах. На задній осі встановили 1,06-літровий чотирициліндровий двигун потужністю всього 4 к. с.

[ + – ] Першими покупцями Daimler Lastwagen стали британці Фото: Mercedes-Benz

Daimler досягав 4,5 м завдовжки і 1,5 м завширшки, а його вантажопідйомність становила півтори тонни. Уповільнювався Lastwagen за допомогою ручного гальма. У жовтні 1896 року дебютував вдосконалений Daimler Lastwagen — із потужнішим 6-сильним мотором, встановленим вже спереду.

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Але німецький бізнес спочатку скептично сприйняв новий винахід, а першими клієнтами стали британці — компанія British Motor Cyndicate з Лондона. Лише у 1899 році вантажні Daimler отримали визнання на батьківщині — на той час уже випускали 2,2-літрову 10-сильну модель з електрообладнанням Bosch.

[ + – ] 1990 року створили репліки перших вантажівок Фото: Mercedes-Benz

Саме в Лондоні й відбулося святкування ювілею Lastwagen із демонстрацією ретро-вантажівок. Перші вантажні Daimler до наших днів не дійшли, але в 1990 випустили їхні репліки, які точно відповідають оригіналу.

[ + – ] Вантажопідйомність Lastwagen - 1,5 тонни Фото: Mercedes-Benz

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