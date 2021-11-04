Разработан первый в мире павербанк для электромобилей

Небольшая переносная батарея позволит подзарядить электрокар, чтобы дотянуть до дома или зарядной станции. Устройство помещается в багажник.

Британская компания ZipCharge представила первый в мире внешний аккумулятор для электромобилей и подзаряжаемых гибридов The Go. Он позволяет увеличить запас хода на несколько десятков километров. Об этом сообщает сайт InsideEVs.

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[ + – ] Батарею поместили в чемодан на колесах Фото: Motor1.com

Powerbank для электромобилей поместили в чемодан на колесах. Весит он 22,6 кг и легко помещается в багажник даже самого компактного электрокара. В комплекте идет кабель для подключения к зарядному разъему.

[ + – ] Управлять зарядкой можно со смартфона Фото: Motor1.com

Предложены два варианта внешней батареи – емкостью 4 и 8 кВт∙ч. В первом случае полная зарядка длится 30 минут и добавит от 20 до 30 км к запасу хода, во втором нужно подождать час, но зато можно проехать 40-64 км. В городских условиях и даже на трассе этого вполне достаточно, чтобы дотянуть до дома или ближайшей зарядной станции.

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Программное обеспечение павербанка позволяет управлять им дистанционно со смартфона. В частности, можно заранее запланировать время зарядки и ее длительность. Подзаряжается батарея от домашней электросети за несколько часов.

[ + – ] Павербанк помещается в багажнике авто Фото: Motor1.com

Производство The Go планируют наладить в конце 2022 года. Цены пока не оглашены, но известно, что устройство можно будет взять в аренду (например, для дальней поездки) по цене в 49 фунтов стерлингов ($67) на месяц.

[ + – ] Зарядное устройство будут продавать и сдавать в аренду

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