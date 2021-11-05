Получить водительские права в Украине теперь можно по почте: как это сделать (видео)
Срок доставки в пределах областного центра или области составит до 2 дней. Документ можно будет забрать в отделении или заказать доставку курьером.
С 5 ноября "Укрпочта" и Главный сервисный центр МВД запустили услугу, благодаря которой украинцы теперь могут получить водительские права в почтовом отделении или заказать доставку таких документов на дом. Об этом сообщает пресс-служба почтового оператора.
Получить по почте можно будет права, оформленные в электронном кабинете водителя на сайте сервисного центра.
"Больше не нужно посещать территориальный сервисный центр МВД. При оформлении удостоверения онлайн нужно просто выбрать доставку "Укрпочтой" домой или забрать в удобное время в ближайшем отделении. А жителям сел не нужно выезжать в райцентр – водительское удостоверение доставит передвижное отделение или почтальон села", — объяснили в "Укрпочте".
По словам пресс-службы почтового оператора, доставка удостоверений будет производиться в рамках услуги "Укрпочта Экспресс" в сроки до 2 дней в пределах областного центра, области и между областными центрами и от 3 дней в пределах Украины.
Как оформить доставку водительских прав по почте:
- авторизоваться в электронном кабинете водителя
- выбрать услугу "Восстановление и обмен водительского удостоверения" и нажать "Заказать";
- проверить правильность контактных данных, выбрать один из предложенных вариантов в блоке "Выбрать причину";
- заполнить все обязательные поля и прикрепить сканкопию медицинской справки в формате pdf;
- поставить свою подпись при помощи курсора мыши;
- выбрать способ получения услуги;
- подписать заявление с помощью электронной цифровой подписи;
- оплатить услугу.
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