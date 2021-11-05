Получить водительские права в Украине теперь можно по почте: как это сделать (видео)

Срок доставки в пределах областного центра или области составит до 2 дней. Документ можно будет забрать в отделении или заказать доставку курьером.

С 5 ноября "Укрпочта" и Главный сервисный центр МВД запустили услугу, благодаря которой украинцы теперь могут получить водительские права в почтовом отделении или заказать доставку таких документов на дом. Об этом сообщает пресс-служба почтового оператора.

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Получить по почте можно будет права, оформленные в электронном кабинете водителя на сайте сервисного центра.

"Больше не нужно посещать территориальный сервисный центр МВД. При оформлении удостоверения онлайн нужно просто выбрать доставку "Укрпочтой" домой или забрать в удобное время в ближайшем отделении. А жителям сел не нужно выезжать в райцентр – водительское удостоверение доставит передвижное отделение или почтальон села", — объяснили в "Укрпочте".

По словам пресс-службы почтового оператора, доставка удостоверений будет производиться в рамках услуги "Укрпочта Экспресс" в сроки до 2 дней в пределах областного центра, области и между областными центрами и от 3 дней в пределах Украины.

Как оформить доставку водительских прав по почте:

авторизоваться в электронном кабинете водителя

выбрать услугу "Восстановление и обмен водительского удостоверения" и нажать "Заказать";

проверить правильность контактных данных, выбрать один из предложенных вариантов в блоке "Выбрать причину";

заполнить все обязательные поля и прикрепить сканкопию медицинской справки в формате pdf;

поставить свою подпись при помощи курсора мыши;

выбрать способ получения услуги;

подписать заявление с помощью электронной цифровой подписи;

оплатить услугу.

[ + – ] Инструкция оформления доставки водительских прав

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