Отримати права водія в Україні тепер можна поштою: як це зробити (відео)

Термін доставки в межах обласного центру чи області становитиме до 2 днів. Документ можна буде забрати у відділенні чи замовити доставку кур'єром.

Із 5 листопада "Укрпошта" та Головний сервісний центр МВС запустили послугу, завдяки якій українці тепер можуть отримати права водія в поштовому відділенні або замовити доставку таких документів додому. Про це повідомляє пресслужба поштового оператора.

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Отримати поштою можна буде права, які оформлені в електронному кабінеті водія на сайті сервісного центру.

"Більше не потрібно відвідувати територіальний сервісний центр МВС. При оформленні посвідчення онлайн потрібно просто вибрати доставку "Укрпоштою" додому або забрати в зручний час у найближчому відділенні. А мешканцям сіл не потрібно виїжджати до райцентру – посвідчення водія доставить пересувне відділення або листоноша села", — пояснили в "Укрпошті".

За словами пресслужби поштового оператора, доставка посвідчень здійснюватиметься в межах послуги "Укрпошта Експрес" у строки до 2 днів у межах обласного центру, області та між обласними центрами та від 3 днів у межах України.

Як оформити доставку прав водія поштою:

авторизуватися в електронному кабінеті водія

вибрати послугу "Відновлення та обмін посвідчення водія" і натиснути "Замовити";

перевірити правильність контактних даних, вибрати один із запропонованих варіантів у блоці "Вибрати причину";

заповнити всі обов'язкові поля та прикріпити сканкопію медичної довідки у форматі pdf;

поставити свій підпис за допомогою курсору миші;

вибрати спосіб отримання послуги;

підписати заяву за допомогою електронного цифрового підпису;

сплатити послугу.

[ + – ] Інструкція оформлення доставки прав водія

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