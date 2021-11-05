BMW представит флагманский кроссовер: он станет конкурентом Lamborghini Urus

Топовый BMW X8M оснастят гибридной установкой мощностью около 750 л. с. Продажи кроссовера стартуют в 2022 году.

Новый BMW X8 в предсерийном исполнении дебютирует 16 ноября. Самый дорогой кроссовер немецкого бренда представят в заряженной М-версии на автошоу в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает издание Autocar.

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Кроссовер BMW X8 поступит в продажу с 2022 года и станет самой дорогой внедорожной моделью марки. Базовая версия будет стоить свыше 120 тыс. евро, а цена X8M приблизится к 200 тыс. евро. Конкурентами BMW X8 станут Aston Martin DBX, Range Rover и Lamborghini Urus.

[ + – ] Первой дебютирует 750-сильная гибридная версия Фото: carscoops.com

Автомобиль уже не раз видели на тестах в камуфляже. Ожидается, что именно X8 станет первой моделью в новом фирменном стиле BMW. По размерам кроссовер будет сопоставим с BMW X7. Предложат версии на 5 и 7 мест.

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Уже известно, что гибридный BMW X8M будет оснащен 4,4-литровым бензиновым V8 с двумя турбинами и электромотором суммарной мощностью около 750 л. с. Также ожидаются 4,4-литровые бензиновые версии мощностью 530 и 600 л. с., а также подзаряжаемый гибрид мощностью около 400 л. с.

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