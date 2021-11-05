RU
RU
Розділи
Матеріали
Авто

BMW представить флагманський кросовер: він стане конкурентом Lamborghini Urus

794
BMW X8, новий BMW X8, кросовер BMW, BMW X8 2022
Фото: Auto Express | BMW X8 стане найдорожчим кросовером марки

Топовий BMW X8M оснастять гібридною установкою потужністю близько 750 к. с. Продажі кросовера стартують у 2022 році.

Новий BMW X8 у передсерійному виконанні дебютує 16 листопада. Найдорожчий кросовер німецького бренду представлять у зарядженій М-версії на автошоу в Лос-Анджелесі. Про це повідомляє видання Autocar.

Кросовер BMW X8 надійде в продаж із 2022 року та стане найдорожчою позашляховою моделлю марки. Базова версія коштуватиме понад 120 тисяч євро, а ціна X8M наблизиться до 200 тисяч євро. Конкурентами BMW X8 стануть Aston Martin DBX, Range Rover та Lamborghini Urus.

BMW X8, новий BMW X8, кросовер BMW, BMW X8 2022
Першою дебютує 750-сильна гібридна версія
Фото: carscoops.com

Автомобіль уже неодноразово бачили на тестах у камуфляжі. Очікується, що саме X8 стане першою моделлю в новому фірмовому стилі BMW. За розмірами кросовер буде порівнянний із BMW X7. Запропонують версії на 5 і 7 місць.

Важливо
Mazda готує семимісний преміальний кросовер: він стане конкурентом Audi Q7 та BMW X5
Mazda готує семимісний преміальний кросовер: він стане конкурентом Audi Q7 та BMW X5

Уже відомо, що гібридний BMW X8M буде оснащений 4,4-літровим бензиновим V8 із двома турбінами й електромотором сумарною потужністю близько 750 к. с. Також очікуються 4,4-літрові бензинові версії потужністю 530 та 600 к. с., а також гібрид, що заряджається, потужністю близько 400 к. с.

Раніше Фокус розповідав про новий мінівен BMW 2 Series. Він став більшим і отримав гібридну модифікацію.