BMW представить флагманський кросовер: він стане конкурентом Lamborghini Urus

Топовий BMW X8M оснастять гібридною установкою потужністю близько 750 к. с. Продажі кросовера стартують у 2022 році.

Новий BMW X8 у передсерійному виконанні дебютує 16 листопада. Найдорожчий кросовер німецького бренду представлять у зарядженій М-версії на автошоу в Лос-Анджелесі. Про це повідомляє видання Autocar.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Кросовер BMW X8 надійде в продаж із 2022 року та стане найдорожчою позашляховою моделлю марки. Базова версія коштуватиме понад 120 тисяч євро, а ціна X8M наблизиться до 200 тисяч євро. Конкурентами BMW X8 стануть Aston Martin DBX, Range Rover та Lamborghini Urus.

[ + – ] Першою дебютує 750-сильна гібридна версія Фото: carscoops.com

Автомобіль уже неодноразово бачили на тестах у камуфляжі. Очікується, що саме X8 стане першою моделлю в новому фірмовому стилі BMW. За розмірами кросовер буде порівнянний із BMW X7. Запропонують версії на 5 і 7 місць.

Важливо

Mazda готує семимісний преміальний кросовер: він стане конкурентом Audi Q7 та BMW X5

Уже відомо, що гібридний BMW X8M буде оснащений 4,4-літровим бензиновим V8 із двома турбінами й електромотором сумарною потужністю близько 750 к. с. Також очікуються 4,4-літрові бензинові версії потужністю 530 та 600 к. с., а також гібрид, що заряджається, потужністю близько 400 к. с.

Раніше Фокус розповідав про новий мінівен BMW 2 Series. Він став більшим і отримав гібридну модифікацію.